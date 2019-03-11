Пассажиры поездов могут найти забытые вещи через сайт РЖД

Сервис поиска забытых вещей в пассажирских поездах запущен на сайте ОАО «РЖД».

Пассажиры поездов дальнего следования могут воспользоваться сервисом поиска забытых вещей, который начал работать на официальном сайте «РЖД».

Ежемесячно сотрудники АО «ФПК» обрабатывают до 1500 заявок о забытых вещах. Новый сервис, работающий по принципу одного окна, позволит значительно упростить и ускорить процедуру.

Для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе Пассажирам/Услуги/Поиск забытых вещей на официальном сайте ОАО «РЖД». В анкете потребуется указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет; составить описание забытых вещей и указать место в вагоне, где они были оставлены.

После обработки заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям. Пассажир будет проинформирован о результатах поиска забытых вещей.

Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.