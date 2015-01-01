ПАТП — дохлая лошадь?

Депутаты орловского горсовета на очередной сессии рассмотрели ситуацию на муниципальном предприятии ПАТП – 1, где недавно и экстренно сменился руководитель. Новый директор МУПа Андрей Митин, напомним, был назначен на эту должность в начале февраля этого года. Он рассказал, что масса вопросов есть к его предшественнику, который должным образом не передал дела, а оставил лишь «ключи от служебного автомобиля и печать». По мнению Митина, необходимо подключить прокуратуру, чтобы проверить деятельность его предшественника.

Тем более, что «наследство», оставленное Виктором Павлюком действительно вызывает массу вопросов. В частности, кредиторская задолженность предприятия составляет 56 млн рублей. С 2015 года ПАТП-1 не выплачивает взносы в Пенсионный фонд. По судебным исполнительным листам задолженность составляет 21 млн рублей, по заработной плате – 5 млн рублей. Кроме того, к моменту прихода нового руководителя не была выплачена заработная плата работникам ПАТП-1 за декабрь 2016 года, а также за январь и февраль этого года.

— За последние три года предприятие работает в убыток минус 2 млн рублей. За четыре года было получено всего 4 низкопольных автобуса по программе «Доступная среда». Автобусный парк в последнее время пришел в ужасное состояние, — рассказал руководитель предприятия. — В настоящее время на линию выходит 25 единиц подвижного состава. На ПАТП-1 работают 155 человек. Из них 63 – водители, 92 человека – работники ИТР.

По информации господина Митина, с середины февраля погашена задолженность по заработной плате за декабрь прошлого года – 400 тыс. рублей, за январь – 1 млн 400 тыс. рублей. Оплачен транспортный налог – 1 млн 200 тыс. рублей, оплачен налог на добавленную стоимость – 200 тыс. рублей. Выпуск автотранспорта увеличился на пять единиц, благодаря этому увеличилась и выручка на 500 тыс. рублей в месяц. Кроме того, проведена оптимизация численности работников, что позволило предприятию сэкономить 500 тыс. рублей. Достигнута договорённость по исполнительным листам оплачивать долги с рассрочкой платежа.

Также Андрей Митин озвучил свои предложения по выводу ПАТП-1 из предбанкротного состояния. По его мнению, необходимо привлечь автобусы частных предпринимателей для оказания постоянных услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру, включить мойку транспорта и оказание услуг по ежегодной аттестации водителей, проведению занятий по безопасности дорожного движения. Ежемесячная выручка от вышеперечисленных услуг, может составить около 500 тыс. рублей ежемесячно. Более того, прозвучало предложение привести в порядок складские помещения предприятия, для дальнейшей их сдачи в аренду. Прибыль предприятия от этого может составить 300 тыс. рублей ежемесячно. Планируется и перераспределение обязанностей, в рамках нового штатного расписания. Это также позволит сэкономить 300 тыс. рублей в месяц.

Приобретение новых автобусов позволит ПАТП-1 работать без убытков и погашать кредиторскую задолженность, сложившуюся за предыдущие годы. Впрочем, руководство города несколько раз в течение сессии подчеркнуло, что на новые автобусы пока рассчитывать не стоит. В данный момент речь идет о выводе предприятия из кризиса имеющимися ресурсами. А председатель профильного комитета Владимир Строев вообще высказал предложение — не мучиться с ПАТП, а создать новое транспортное предприятие.

— Сегодня 320 маршруток выходит ежедневно на улицы Орла и из них всего 25 маршруток ПАТП — это всего 8%, то есть уровень индивидуального предпринимателя «средней руки», который занимается перевозками. И мы хотим в МУП влить еще 65 миллионов на погашение долгов и дать ему 75 новых автобусов. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Есть пословица: если лошадь сдохла — слезь с нее. Проще забрать имущество, которое есть в оперативном управлении у ПАТП, перерегистрировать новое предприятие — назовите его ПАТП-2 и перезапустите его без долгов и без проблем, — отметил Владимир Строев.

Впрочем, пока депутаты и городские власти не поддержали идею слезть с «мертвой лошади». Уже в апреле на территории ПАТП пройдет выездное заседание расширенного комитета горсовета, чтобы депутаты на месте смогли оценить ситуацию с автобусным предприятием и определиться, чем власти могут помочь в тяжелой ситуации необходимому городу МУПу. Кстати, действительно, поздним вечером на улицах города остается преимущественно муниципальный транспорт. «Частники» обычно увеличивают своим водителям смену до 12 часов, так что в вечерние часы водители выжаты как лимоны и просто покидают линию, игнорируя и ГЛОНАССы, и обещания наказать за нарушение условий контрактов. Муниципалы же продолжают работать как положено, в две смены, регулярно моют транспорт и строго следят за технической исправностью автобусов, — отметил Андрей Митин.

Стоит ли говорить о том, что на сессии горсовета не обсуждались вопросы, почему Новиков и Усиков не следили за состоянием дел на этом предприятии, когда его возглавлял господин Павлюк? Почему заявление об увольнении подписали до проверки состояния дел и соответствующих оргвыводов? Кстати, аналогичные вопросы можно было бы задать и по другому предприятию, оказавшемся одной ногой в долговой яме, — МУП «Зеленстрой». Однако, как известно, его экс-руководитель Константин Федотов после освобождения кресла директора стал советником сити-менеджера. Так что спрашивать никто ни у кого ничего не будет. И произошедшее с ПАТП-1 — не случайность, а обычное явление в управлении городом.

Ярослав Симонов

 

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Опубликовано 05 Апр 2017 в 13:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 34

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