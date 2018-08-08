ПАТП разворовывают по-тихому

№26 (519) от 8 августа 2018 г.

Депутат Орловского горсовета Евгений Косогов опубликовал в социальных сетях удручающее видео, сделанное на разоренном муниципальном автотранспортном предприятии ПАТП-1.

Апокалиптические кадры сопровождаются титрами с перечислением разворованного имущества.

Как сообщает в комментариях к видео депутат Косогов, «пока исполнительная власть г. Орла и Орловской области безмолвствует, происходит разворовывание материально-технической базы МУ «ПАТП-№1» г. Орла. Автобусы, которые арестованы судебными приставами, находятся в разобранном состоянии, а на некоторых уже отсутствуют двигатели, коробки передач и т.д. В ремонтной зоне половина цехов не опечатаны, и ими пользуются незаконно. В токарном цехе отсутствуют несколько станков. В электроцехе отсутствуют некоторые стенды по проверке электрооборудования. Многие цеха разграблены, и отсутствуют запасные части на автобусы. На территории ПАТП-1 все боксы открыты, кроме бокса, где хранятся автобусы, для временного хранения техники. Арендатор снял только два бокса, но пользуется всей территорией ПАТП-1… Также на территории отсутствует «Митсубиси-Галант» – машина директора с номером 001, нет «Волги» замдиректора с номером 005, нет «Газели», на которой привозили запчасти, и нет «Пежо-бокстер».

Территория находится в полном запустении, и здания ПАТП-1 начинают разрушаться!»

«Почему руководство г. Орла, зная, что разворовывается материально-техническая база ПАТП-1, не обращается в правоохранительные и надзорные органы власти?» – задается риторическим вопросом депутат и далее обращается непосредственно к врио губернатора Клычкову с требованием призвать к ответу всех, кто разворовывает имущество обанкроченного предприятия.

«Клычков А.Е., перейди от слов к делу! Выведи из стадии банкротства ПАТП-1. Это будет твой основополагающий «результат»! – таким призывом завершается видеоролик.

Посмотреть видеозапись можно по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=2PnqUUwqUAU&feature=youtu.be

Когда верстался номер:

После публикации в соцсетях видеозаписи с ПАТП-1 на территорию предприятия побывал мэр Орла Василий Новиков.

Как сообщила пресс-служба Орловского горсовета, по итогам посещения, мэр Орла планирует написать обращение в прокуратуру с целью разобраться в сложившейся ситуации и проверить законность всех процедур, которые провел конкурсный управляющий, в частности акты договоров хранения. Кроме того, глава города намерен инициировать служебную проверку в отношении лиц, которые использовали в качестве оплаты за ремонт автобусов станки.

В ближайшее время Василий Новиков также встретится с конкурсным управляющим, чтобы обсудить вопросы реализации имущества ПАТП и ликвидации задолженности перед бывшими сотрудниками предприятия.