Паводковая ситуация в Орле

Мониторинг, проведенный 6 марта в 8.00, показал, что уровень воды перед плотиной Орловской ТЭЦ составляет 5,15 метра.

Первые затопления в Орле начинаются при достижении отметки уровня реки 7,85 метра. Критическим считается уровень выше 8 метров.

— Уровень на данный момент в пределах нормы, он держится на протяжении последних нескольких дней. На плотине Орловской ТЭЦ приоткрыты два шандора из пяти. Принудительный сброс воды не дает воде подняться в городской черте. Это многолетняя, отработанная практика, — прокомментировал начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Орла Мераб Дохнадзе. — Ниже по течению, за плотиной, уровень составляет 3,60 метра при норме 1,3 м. Повышение воды соответствует пределам нормы паводковой ситуации.

В минувшие выходные началось активное разрушение льда на орловских реках. Образовались обширные проталины. Это значит, что в ближайшие дни река освободится ото льда.

С сегодняшнего дня сотрудники управления безопасности администрации города Орла патрулируют берега рек в городской черте, информирует пресс-служба администрации Орла.

 

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Опубликовано 06 Мар 2017 в 17:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 23

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