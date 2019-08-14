«Пчеловодство совершенно брошено»

№27 (564) от 14 августа 2019 г.

В Орловской области зарегистрирована массовая гибель пчел. Только по официальным данным, в июне этого года погибли 300 пчелосемей в Корсаковском районе и 286 пчелосемей в Малоархангельском районе. Причиной гибели пчел стало применение химических средств защиты растений сельхозтоваропроизводителями. Владельцев пасек не предупредили об обработках полей, и пчелы были попросту отравлены. О масштабах «пчелиного» бедствия в Орловском регионе сообщили федеральные СМИ. После этого по фактам массовой гибели пчел СУ СК по Орловской области были возбуждены два уголовных дела.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз РФ, пчелы погибли в 25 российских регионах; 1,3% от их общего количества в РФ. В ведомстве отметили, что необходим реестр пчеловодов каждого региона, от аграриев требуется «более качественное информирование пчеловодов о применении средств защиты растений». Также Минсельхоз информирует: «В ряде субъектов принято решение о различных формах компенсации потерь пчеловодов. В частности, в Липецкой и Курской областях будет произведено возмещение ущерба, причиненного владельцам пасек. В Республике Башкортостан в рамках региональной программы поддержки предусмотрено субсидирование затрат до 50% на приобретение пчелиных пакетов и пчеловодного инвентаря. В Алтайском крае, Республике Татарстан, Ульяновской области меры господдержки на восстановление пчелосемей находятся в стадии разработки».

Как же отреагировали на бедствие органы управления АПК региона, который чаще других упоминался в связи с массовой гибелью пчел? Департамент сельского хозяйства Орловской области сообщил о «создании рабочей группы для подготовки методических рекомендаций по содержанию пасек, разведению, реализации пчел и продуктов пчеловодства на территории региона». О мерах господдержки пчеловодов, как в других регионах, речь, конечно же, не идет. Чиновники подготовят для них методички, в которых объяснят, как содержать пасеки и разводить пчел. Работать напрямую с сельхозпроизводителями, особенно это касается крупных компаний, которым в Орловской области по умолчанию «все позволено», по-видимому, никто не собирается. И этому есть причина: для получения трех миллионов тонн зерна пчёлы не нужны. Ставка «в борьбе за урожай» делается на пшеницу, которая не является пчелоопыляемой культурой.

«Пчёлы травятся не сразу»

Профессор кафедры зоологии Орловского государственного университета Николай Гранкин, около полувека занимающийся разведением, селекцией и воспроизводством среднерусской породы пчел, считает, что пчеловодство на сегодняшний день находится «вне закона», а имевшийся ранее опыт организации пчеловодства в Орловском регионе полностью утрачен.

— В Орловской области распространена среднерусская порода пчел — это основная порода пчел в России. Многие годы орловская опытная станция пчеловодства, которую необоснованно закрыли в 2007 году, поставляла племенной материал, обеспечивала основную часть российских потребителей самой зимостойкой из всех пород, — рассказал Николай Гранкин. — Разумно было бы восстановить опытную станцию. Это во-первых. Она много давала и орловскому пчеловодству, и центральной полосе России, и особенно Урало-Сибирскому региону.

Во-вторых, важно признать проблему: пчеловодство в тяжелом положении сейчас в связи с активным применением химических средств защиты растений сельхозпроизводителями. Все культуры так или иначе подвергаются химическим обработкам. Даже подкормки сейчас сочетаются с ядохимикатами системного действия. Если рядом с полями находятся пасеки, то все без исключения обработки полей приводят либо к резко отрицательному результату — гибели пчел, либо к их постепенной гибели. Пчелы могут подтравливаться, погибать не сразу, но толку от них никакого не будет. Сегодня стали забывать, что пчелы для сельского хозяйства — это опылители гречихи, рапса, подсолнечника, люцерны, яблони, груши, сливы, вишни, других культур. Пшеница, которую возделывают повсеместно, не пчелоопыляемая культура, для пшеницы потери тут нет никакой. В случае воздействия «химии» на пчел очень большой урон наносится другим пчелоопыляемым культурам, и продукция пчеловодства становится практически непригодной. Немногие знают, но химикаты оставляют остаточные вещества, и они самым негативным образом сказываются на здоровье человека. Мёд от пчелосемей, отравленных ядохимикатами, непригоден в пищу. Поэтому на сегодняшний день есть очень большая опасность потерять ценные продукты пчеловодства. Пчелы ведь травятся не сразу: приносят нектар, пыльцу в ульи, складывают их в кормовые запасы. Поэтому мед этот надо исследовать самым тщательным образом прежде чем употреблять в пищу.

«Это делают неграмотные жадные люди»

Несоблюдение севооборотов, использование земли с целью наживы — вот в чем проблема, — считает Гранкин. — Сейчас самый большой процент гибели пчел – на посевах рапса. Где в России используют рапсовое масло, какая нашему потребителю от него польза? В Западной Европе оно идет на солярку, нашему сельхозпроизводителю оно дает выгоду от продажи, и он ради этой выгоды травит себя, травит население, травит пчел. Сколько гибнет птицы, которая гнездится на полях, млекопитающих: зайцев и прочей живности. Их тоже губят, рушится биоразнообразие природное, и это самое страшное. Не так страшна потеря продукции, как страшна потеря всего живого вследствие отравления. Это делают неграмотные жадные люди.

Планировать надо все мероприятия. У нас нет севооборотов сейчас, мы их утратили, а это необходимый элемент правильного землепользования, это ответственность департамента сельского хозяйства, и в то же время надо решать проблемы на законодательном уровне. Потребители этой законотворческой продукции — это частники, пчеловоды-практики, которые находятся в преклонном возрасте. Говорят, надо предупреждать пчеловодов при обработках, но какой толк от этих предупреждений, если пчеловод находится в своем саду, ему 75 лет, у него 15 пчелосемей? Вот его предупредили, что через три дня будет обработка. Что он может сделать? Он должен поднять, погрузить пасеку и перевезти ее. Нужно для этого иметь транспорт, нужно договориться, куда он её повезет. Поэтому нужна разработка очень серьезных мероприятий. Нужно учитывать интересы и малого, и большого бизнеса. Нужны согласования на всех этапах. Нужны средства перевозки пчелосемей, нужна подготовка пчеловодов, нужны курсы в зимнее время, которые реально их научат выходить из таких сложных ситуаций. Нужны организация бригад пчелововодов, активно работающее общество областное, и районные особенно. Мы даже не знаем, сколько и в каких районах имеется пчелиных семей, которые надо увозить, потому что они могут оказаться в непосредственной близости от мест обработки. Поля, которые будут заняты определенными культурами в будущем году, уже сейчас определяются. Мы должны сейчас уже пчеловодов информировать, где и что будет посеяно. Нужна карта полей Орловской области, которую должны иметь пчеловоды. Эти поля будут чем-то обрабатываться, и пчеловод уже сегодня должен решать, с кем он, какими силами должен перемещаться. Резерв в Орловской области — это лесной фонд, можно на период обработок продумать систему перевозки пчел в лесные массивы. Общества пчеловодов должны быть в тесной связи с департаментом сельского хозяйства, с владельцами земель, которые выращивают сельхозкультуры. Этого нет. Сельхозпроизводители не понимают роль пчелы для природы, им наплевать. Получают свои урожаи, продукцию непонятного качества. Была бы урожайность три миллиона тонн, а какой это хлеб, какие это яблоки… ВНИИ СПК девять обработок делает за сезон. Что мы имеем в яблоках, кто определяет их экологическую чистоту? Но покупаем, думаем, что орловские яблоки — это лучшее.

«Сидят — выглядывают»

Что касается материального ущерба. Одна пчелосемья стоит примерно десять тысяч рублей, плюс неполученная продукция, — поясняет профессор Гранкин. — Каждая пчелосемья в Орловской области должна давать сорок килограммов меда. Пчелосемья погибает, эту продукцию хозяин пасеки не получает. Надо договариваться. Нужно корректировать севообороты, размещение полей. Пчеловод должен встретиться с хозяином земли, заключить с ним договор, уведомить руководителя хозяйства. А то поставили пасеку в лесок, сидят — выглядывают. Обработали поля, погибли сто семей. Ну а кто знал об этой пасеке? Есть масса организационных моментов, которые нужно соблюдать, прежде чем пасеку привезти и поставить. Формально в пределах областного общества есть районные структуры, но они сейчас не организованы. Нужна четкая организация, четкая карта полей, размещения пасек. Это должны знать и фермеры, и агрохимики. Надо при определении структуры посевных площадей на следующий год обязательно об этом информировать пчеловодов. Чтобы все были оповещены за год, не за три дня. Есть время подумать, может, кто-то посчитает, что ему выгоднее продать пасеку. Многие пчеловоды — уже немолодые люди, они не в состоянии грузить, перевозить. У нас и ульевой состав на пасеках устаревший, ульи непригодны для перевозки. Если так будет, то мы потеряем большую часть пчеловодства в ближайшее время. Десять процентов ежегодная потеря пчелиных семей. С реформированием сельского хозяйства мы потеряли полностью учет численности пчелосемей. Берут с потолка данные. Еще одна серьезная проблема: раньше в каждом районе был зоотехник по пчеловодству. Их было 29. Они знали ситуацию, обсуждали все вопросы на совещаниях, я бывал на их совещаниях, теперь же все упразднили. Вся структура специалистов по пчеловодству полностью утрачена. Пчеловодство совершенно брошено. Ветобслуживания нет никакого. Случись какое-либо заболевание, оказывать помощь некому, нет специалистов, нет зоотехников. В 2021 году будет международный конгресс по пчеловодству в Башкортостане. Пчеловоды со всего мира съедутся в Россию. И если мы к этому времени все оставим как есть, мы будем просто краснеть перед мировым сообществом.

Подготовила Наталья Зарубина

К сведению:

В Орловской области пчеловод через суд добился возмещения материального ущерба в связи с массовой гибелью пчел.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, фермер заплатит пчеловоду более полумиллиона рублей.

Дело рассматривалось Болховским районным судом. В июне прошлого года пчеловод обнаружил у себя на пасеке массовый мор пчел, которые продолжали гибнуть и в последующие дни. Выяснилось, что фермер, чьи поля находились по соседству с пасекой истца, накануне обрабатывал посевы рапса химикатами. Пчеловода об обработках полей он не известил.

В тот же день, 13 июля 2018 г., пчеловод обратился в полицию, которая направила материал в Роспотребнадзор для рассмотрения. Кроме того, истец обратился к главе Однолуцкого сельского поселения Болховского района и БУ ОО «Болховское райСББЖ».

В суде истец ссылался на то, что в результате виновных действий ответчика ему причинен материальный ущерб, складывающийся из стоимости погибших пчелосемей и стоимости недополученного меда.

Паспортом пасеки подтверждено, что до 13 июля 2018 г. пасека была благополучна по заразным болезням.

Согласно результату исследований, проведенных специалистами ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора», пчелы были отравлены химическим препаратом, и в их биологическом материале обнаружен пиретроид «Лямбда-цигалотрин», который токсичен не только для пчел, но и для других полезных насекомых, и имеет первый класс опасности для пчел.

Результатами исследований был подтверждён факт отравления принадлежащих истцу пчел активным веществом препарата, используемого ответчиком для обработки полей. Аналогичное вещество было найдено в пробах рапса.

Районный суд частично удовлетворил исковые требования пчеловода, взыскав с ИП КФХ в пользу пчеловода в общей сложности 570 281 руб.