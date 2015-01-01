Пенсионеры из Мценского района признаны самыми спортивными

22 июня на Центральном стадионе имени В.И. Ленина прошел региональный этап Спартакиады пенсионеров России.

Спартакиада проводилась Управлением физической культуры и спорта Орловской области, Региональным Отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Орловской области, департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области.

В соревнованиях приняли участие 30 команд — из всех городов и районов области, а также из Орла. Пенсионеры соревновались в беге, настольном теннисе, шахматах, плавании, пулевой стрельбе и других видах спорта. Одним из самых зрелищных и сложных соревнований стала комбинированная эстафета.

Победители в каждом виде спорта были награждены медалями, дипломами и ценными призами. Чемпионом соревнований стала команда Мценского района. Второе место заняли пенсионеры из Советского района Орла. Третье место на пьедестале почета заняла команда города Мценска, сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Орловской области.