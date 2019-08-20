20 августа 2019



Пенсионеры могут задавать вопросы в ПФР из дома

Ответы на вопросы, входящие в компетенцию Пенсионного фонда, можно получить на официальном сайте ПФР. Информацию можно найти самостоятельно или задать вопрос онлайн-консультанту. При этом всё необходимое разделено на блоки: «Изменения в пенсионной системе», «Жизненные ситуации», «Центр консультирования». Данные постоянно поддерживаются в актуальном состоянии, — отметили в пресс-службе ПФР.

Если ответ на интересующий пенсионера вопрос не найден, всегда можно воспользоваться услугами консультанта ПФР, позвонив в Единую федеральную консультационную службу ПФР по номеру 8 (800) 600 44 44 или обратиться к онлайн-консультанту на сайте.
Направить обращение или вопрос в ПФР можно через «Личный кабинет гражданина» или позвонив по телефону «горячей линии» (4862) 72-92-36. ПФР есть во всех популярных социальных сетях «Одноклассники», Facebook, Twitter и ВКонтакте.

Стоит обратить внимание на то, что по телефону и через социальные сети можно получить ответы на вопросы, не содержащие персональных данных. Исключение составляют граждане, воспользовавшиеся новой услугой — консультирование посредством телефонной связи с использованием для установления личности контрольной информации (секретного кода).

 

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Опубликовано 20 Авг 2019 в 12:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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