Пенсионеры пришли к губернатору, он рассказал им о маме…

№34 (571) от 2 октября 2019 г.

1 октября орловские пенсионеры отметили День пожилого человека пикетами у стен областной администрации, куда они в очередной раз вышли с требованиями вернуть льготы на проезд по единому социальному проездному билету, урезанные по распоряжению губернатора-коммуниста Андрея Клычкова.

Как рассказала «ОС» активистка Нина Касьянова, пикеты за возвращение безлимитного проездного решили возобновить в День пожилого человека, чтобы обратить внимание господина Клычкова на проблемы пенсионеров.

— Вот уже год мы выходим с пикетами в любую погоду, мерзнем под дождем, но Клычков не разговаривает с нами и не отвечает на наши обращения, — прокомментировала Нина Касьянова. — Вчера нам удалось «поймать» его на пороге областной администрации. Губернатор сказал, что разговаривать ему с нами некогда, так как он торопится на заседание комиссии МЧС. Однако наши претензии ему выслушать всё же пришлось. На вопрос, когда нам вернут безлимитный проезд, губернатор ответил: «Представьте, что вы хозяйка дома и у вас в бюджете не хватает денег». Также Клычков рассказал о своей маме, которая тоже тяжело живет: ходит на работу пешком по полтора километра и получает маленькую зарплату. Мы же рассказали губернатору, как пополнить областной бюджет: для начала почитать акты проверок КСП, там точно указано, куда уходят государственные деньги. И предложили не пополнять бюджет за счет пенсионеров и инвалидов. Мы попытались договориться о встрече, чтобы поговорить на тему проездных, но губернатор ответил, что позвонит…

Тем временем:

Портал «Гражданские силы.ру» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил о возможной ротации глав регионов, к которым у федерального центра накопилась масса вопросов. Одним из вероятных кандидатов «на выход» сетевое издание называет губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

«Претензии к Клычкову могут быть связаны с тем, что он, по мнению ряда экспертов, не вполне контролирует политическую ситуацию в регионе, из-за чего область на протяжении последнего года засветилась в ряде громких скандалов, вышедших на федеральный уровень», — пишут «Гражданские силы.ру». В числе таких скандалов издание упоминает целый ряд некрасивых историй: например, проведение конкурсов на заключение контрактов по благоустройству некоторых парков Орла с возможной коррупционной составляющей, скандальный ремонт моста Дружбы, отсутствие должной реакции губернатора на весьма странный переход регионального транспортного предприятия в частные руки (в данном случае речь идет о реорганизации в 2014 году государственного ОАО «Автоколонна — 1141» в частное предприятие, которое более чем на 86% теперь является собственностью супруги спикера Орловского обласовета Леонида Музалевского). При этом на первом месте среди скандалов, которые могут послужить поводом для отставки Клычкова, называется введение ограничения поездок по ЕСПБ, когда льготникам установили лимит в 60 поездок в месяц.

Помимо Клычкова ротация может коснуться и тверского губернатора Игоря Руденю. «Источники «Гражданских сил.ру» предположили, что, скорее всего, окончательное мнение по работе глав упомянутых областей будет сформировано после всесторонней оценки репутационных рисков для федеральной власти. Проще говоря, выясняется, что будет оценено населением и региональными элитами хуже: их дальнейшая трудовая деятельность на благо возглавляемых регионов или все-таки ротация», — пишет издание.

Источник: https://gr-sily.ru/politika/gubernatorov-orlovskoj-i-tverskoj-oblastej-mogut-otpravit-v-otstavku-28951.html?fbclid=IwAR0dIHLnQ6DMeLCj4fuKNB14StM_6zkfqTvyNsX2VsbGbjR39Bm-ZIr1iW8