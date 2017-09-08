Пенсионный фонд информирует

По информации Отделения ПФР по Орловской области, с 1 февраля увеличатся размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг.

С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная выплата в России.

В настоящее время Отделение Пенсионного фонда выплачивает ее почти 215 тысячам федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, членов семей умерших (погибших) Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других категорий граждан.

На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Напомним: федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составит 1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:

  • обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.;
  • предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;
  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб. 94 коп.

 

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Опубликовано 31 Янв 2018 в 17:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 41

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