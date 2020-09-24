Пенсионный фонд напомнил о сроках подачи заявлений на соцуслуги

Отделение ПФР по Орловской области напоминает: срок подачи заявлений на изменение способа получения набора социальных услуг (НСУ) – до 1 октября.

Федеральные льготники вправе получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

До 1 октября федеральные льготники имеют право изменить способ получения НСУ. Например, если федеральный льготник в 2020 году получает НСУ в натуральной форме, а в дальнейшем желает получать деньгами, то до 1 октября 2020 года ему необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд. В таком случае получать набор социальных услуг в денежном эквиваленте льготник начнет с января 2021 года.

Если гражданин получал НСУ в денежном эквиваленте, но ему необходимы социальные услуги в натуральном виде, льготнику следует подать соответствующее заявление в ПФР также в срок до 1 октября. Подавать заявление ежегодно нет необходимости: оно будет действовать, пока гражданин не изменит свой выбор.

Стоимость месячного набора социальных услуг с 1 февраля 2020 года составляет 1155 рублей 06 копеек.