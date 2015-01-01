Пенсионный фонд ответит на вопросы орловцев в соцсетях

На страницах реготделения ПФР в соцсетях Вконтакте, Одноклассники и Facebook орловцы могут задать вопросы, получить консультацию или высказать свое мнение на ту или иную тему.

В соцсетях можно узнать новости ПФР, посмотреть фото- и видеоархивы, увидеть сюжеты орловских телеканалов по различным проблемам. Но самое главное, что граждане могут задать вопрос и быстро получить ответ. Однако, следует помнить, что получить ответ в соцсетях можно только на общие вопросы, которые не требуют использования персональных данных. По проблемам, для решения которых необходимо использовать конфиденциальную информацию: ФИО гражданина, дату рождения, адрес, размер пенсии и других социальных выплат — следует обращаться в клиентские службы ПФР. Или же можно направить обращение через он-лайн приемную на сайте ПФР (www.pfrf.ru).

Кстати, направить обращение в Пенсионный фонд теперь можно и при помощи нового мобильного приложения, которое недавно вышло в свет и бесплатно доступно для платформ iOS и Android.

 

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Опубликовано 14 Апр 2017 в 15:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 11

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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