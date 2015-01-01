Пенсионный фонд ответит на вопросы орловцев в соцсетях

На страницах реготделения ПФР в соцсетях Вконтакте, Одноклассники и Facebook орловцы могут задать вопросы, получить консультацию или высказать свое мнение на ту или иную тему.

В соцсетях можно узнать новости ПФР, посмотреть фото- и видеоархивы, увидеть сюжеты орловских телеканалов по различным проблемам. Но самое главное, что граждане могут задать вопрос и быстро получить ответ. Однако, следует помнить, что получить ответ в соцсетях можно только на общие вопросы, которые не требуют использования персональных данных. По проблемам, для решения которых необходимо использовать конфиденциальную информацию: ФИО гражданина, дату рождения, адрес, размер пенсии и других социальных выплат — следует обращаться в клиентские службы ПФР. Или же можно направить обращение через он-лайн приемную на сайте ПФР (www.pfrf.ru).

Кстати, направить обращение в Пенсионный фонд теперь можно и при помощи нового мобильного приложения, которое недавно вышло в свет и бесплатно доступно для платформ iOS и Android.