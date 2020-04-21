Пенсионный фонд перешел на проактивное оформление сертификатов на материнский семейный капитал

Чтобы семьи быстрее получали материнский капитал и не тратили усилия на его оформление, с 15 апреля ПФР приступил к проактивной выдаче сертификатов на материнский капитал. Это означает, что после рождения ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически, мамочке обращаться в ПФР за сертификатом не придется. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно. Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут автоматически поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в «Личный кабинет гражданина», то есть мамы, на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.

Для того, чтобы своевременно узнать об оформлении сертификата, всем женщинам, которые готовятся получить его в ближайшее время или в будущем, рекомендуется зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг. Таким образом они получат доступ к личному кабинету гражданина на сайте ПФР, где будет сосредоточена вся информация о материнском (семейном) капитале, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в форме электронного документа.