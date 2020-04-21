21 апреля 2020



Пенсионный фонд перешел на проактивное оформление сертификатов на материнский семейный капитал

Чтобы семьи быстрее получали материнский капитал и не тратили усилия на его оформление, с 15 апреля ПФР приступил к проактивной выдаче сертификатов на материнский капитал. Это означает, что после рождения ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически, мамочке обращаться в ПФР за сертификатом не придется. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно. Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут автоматически поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в «Личный кабинет гражданина», то есть мамы, на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.

Для того, чтобы своевременно узнать об оформлении сертификата, всем женщинам, которые готовятся получить его в ближайшее время или в будущем, рекомендуется зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг. Таким образом они получат доступ к личному кабинету гражданина на сайте ПФР, где будет сосредоточена вся информация о материнском (семейном) капитале, в том числе государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в форме электронного документа.

 

В эпидемии объявлен перерыв
Министр образования Андрей Фурсенко открыл в Орле Всероссийскую олимпиаду школьников по астрономии
Орловцев ждет турнир по русскому жиму (12+)
Опубликовано 21 Апр 2020 в 14:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"