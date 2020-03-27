Пенсионный фонд перешел на работу только по предварительной записи

С 30 марта 2020 года прием граждан в клиентских службах территориальных органов ПФР будет вестись строго по предварительной записи. Эта необходимая мера принята в целях исполнения указа президента РФ, направленного на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Записаться на прием можно через сайт ПФР или же по телефону. Телефон горячей линии Отделения ПФР по Орловской области (4862) 72-92-36.

Кроме того еще раз напоминаем, что большинство государственных услуг ПФР клиенты (их законные представители) могут получить дистанционно через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru и Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.