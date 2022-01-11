Пенсионный фонд расширяет список мер соцподдержки

С этого года Пенсионный фонд начнет предоставлять россиянам отдельные меры поддержки, которые сегодня назначают органы социальной защиты населения и Роструд. Передаваемые фонду меры сегодня получают разные категории граждан. Например, семьи с детьми и те, кто готовится к их появлению. Для родителей предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми.

Большую группу выплат составляют пособия и компенсации семьям умерших военных и сотрудников силовых органов. Например, компенсация расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается социальной помощи пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями.

Важно отметить, что россиянам не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление средств из ПФР произойдет автоматически. Если же выплаты еще не назначены, со следующего года обращаться за ними нужно будет в Пенсионный фонд.

Условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд их получение будет постепенно упрощаться. В частности, благодаря тому, что подтверждать право на меры поддержки фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств.

В итоге для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет только заявления, которое подается в клиентскую службу Пенсионного фонда. В дальнейшем также будут расширены каналы оформления пособий и запущены электронные заявления через портал госуслуг. Первые такие сервисы откроются уже в 2022 году.

Помимо сокращения числа документов, подтверждающих право на выплаты, после перехода мер в Пенсионный фонд также сократятся сроки их назначения. Сейчас оформление большинства выплат может занимать до месяца. Со следующего года это станет в два раза быстрее. Рассматривать заявления на выплаты отделения ПФР будут от 5 до 10 рабочих дней и в течение такого же времени после назначения перечислять средства.

Если какие-то ведомства не смогут вовремя направить в Пенсионный фонд сведения, необходимые для принятия решения по выплате, срок оформления может быть увеличен.

Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь. Отметим, что переданные меры поддержки охватят более 2 млн человек. Общий объем выплат гражданам в течение 2022-го достигнет почти 120 млрд рублей. Получить информацию по вопросам назначения выплат, передаваемых Пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно по справочным телефонам региональных отделений ПФР или через Единый контакт-центр по номеру 8-800-6-000-000.