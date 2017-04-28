Пенсионный фонд теперь есть и в приложении Telegram

Пенсионный фонд открыл свой блог в бесплатном мессенджере Telegram. Это приложение для смартфонов и других устройств позволяет быстро обмениваться медиафайлами и сообщениями.

Основным направлением работы ПФР в Telegram – как и в социальных сетях – стала публикация информационных материалов по актуальным вопросам, находящимся в компетенции ПФР. Также на странице Пенсионного фонда размещаются фото и инфографика.

Пенсионный фонд активно работает в социальных сетях уже не первый год. Страница ПФР в соцсети «ВКонтакте» сегодня насчитывает более 70 тысяч подписчиков, «Одноклассники» – 50 тысяч подписчиков. Страницы ПФР также есть в сети Facebook, на сервисе микроблогов Twitter, который читают порядка 7,7 тысяч пользователей. На этих ресурсах сообщения ПФР публикуются ежедневно. Также ПФР имеет блог в LiveJournal, в котором размещает материалы об актуальных вопросах пенсионной системы. Есть и видео-канал на Youtube, где размещаются информационные видеосообщения.

На некоторых ресурсах есть возможность обращаться к специалистам ПФР и получать разъяснения по интересующим вопросам. Так, только за прошедший год на страницах официальных интернет-сообществ ПФР разместил более 20 тысяч информационных материалов и ответов на вопросы граждан.

Кстати, что касается мобильности — в марте 2017 года в дополнение к Личному кабинету на сайте ПФР заработало мобильное приложение, которое позволяет получать информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета, проверять перечисленные работодателем страховые взносы, записываться на прием и заказывать нужные документы.