20 июля 2021



Пенсия работающих пенсионеров увеличится с 1 августа

Перерасчет страховой пенсии ждет работавших в прошлом году пенсионеров. Такое право есть у получателей данного вида пенсии по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2020 году уплатили страховые взносы. Пенсионный фонд произведет перерасчет в беззаявительном порядке, то есть без подачи заявлений.

Прибавка от перерасчета носит сугубо индивидуальный характер. Размер ее зависит от уровня заработной платы пенсионера, которую он получал в предыдущем году, то есть — от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Стоит отметить, что ежегодно страховые пенсии могут увеличиваться максимально — на 3 пенсионных коэффициента в денежном эквиваленте, согласно статье 18 Федерального Закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». То есть с 1 августа прибавка не может превышать 296,58 руб., поскольку с 1 января 2021 года стоимость пенсионного коэффициента равна 98,86 руб. В прошлом году пенсионный коэффициент был меньше и составлял 93 руб.

Всего с 1 августа размер страховой пенсий изменится у 53588 жителей Орловской области.

 

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Опубликовано 20 Июл 2021 в 16:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 141

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