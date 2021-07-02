Переболевших коронавирусом орловцев будут дополнительно обследовать

Орловской области на проведение углубленной диспансеризации населения выделено 21,6 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Заболевание коронавирусом не проходит бесследно. У него бывают крайне тяжёлые последствия. Своевременное обследование поможет выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и начать лечение. Всё это – совершенно бесплатно для граждан», – отметил Михаил Мишустин.

Напомним, что углубленная диспансеризация стартовала 1 июля во всех регионах страны. В первую очередь диспансеризацию пройдут те, кто перенёс коронавирус в средней или тяжёлой форме. Им позвонят из поликлиники, к которой они прикреплены. Также оповещение может прийти по СМС, электронной почте или в личный кабинет на портале госуслуг.

Обследование проходит в два этапа. Первый из них включает семь исследований. Это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия (исследование функции внешнего дыхания), рентген грудной клетки, приём терапевта. Для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Все эти обследования можно пройти за один день. По их результатам врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости, для уточнения диагноза, направят пациента на второй этап. Он включает ещё три обследования – эхокардиографию, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.