20 февраля 2019



Перед кем «дрожит» Муромский?

№6 (543) от 20 февраля 2019 г.

Подрядчик, который занимается ремонтом моста «Дружба» в Орле, оштрафован на 366 тысяч рублей. Об этом сообщила и.о. руководителя УКХ г. Орла Светлана Балашова на рабочем совещании, прошедшем во вторник в мэрии Орла.

 

По информации ИА «Орловские новости», госпожа Балашова проинформировала, что работы на мосту ведутся с отставанием.

– На сегодняшний день осталось завершить 25% работ, – пояснила чиновница.

Напомним, работы по восстановлению дорожного покрытия на проезжей части моста должны были завершиться к 1 февраля, однако ямы до сих пор не заделаны. В ответ на вопрос сити-менеджера Александра Муромского, почему, начальник управления городского хозяйства Николай Ванифатов ответил просто гениально: подрядчик не исполняет обязательства.

За это подрядной организации – ООО «РГС» – выставлены претензии в виде штрафа в 366 тысяч рублей.

 

По мнению присутствовавшего на рабочем совещании депутата облсовета Виталия Рыбакова, эта сумма несоразмерна тем неудобствам, которые испытывают жители Орла из-за халатного отношения подрядчика к своим обязанностям. Причина такого безобразия, считает депутат, в том, что подрядчик не уважает городскую власть.

«Я вчера лично проехался, там не 20%. Это позорище. Вас, муниципальную власть, какой-то непонятный подрядчик не уважает. Было заявлено ноябрь, декабрь, потом железобетонно 1 февраля. А сегодня уже конец февраля. 360 тысяч штраф, а где 7 млн рублей, которые были озвучены до нового года? Это серьезный вопрос. Подрядчика нужно менять, мы это переживем», – цитирует выступление Рыбакова портал «Орелград».

«Они должны дрожать перед вами, а не вы перед ними», – добавил Рыбаков

Пока же получается иначе: многочисленные нарекания к качеству работ по ремонту моста со стороны общественности до сих пор не заставили исполнительную власть города принять к подрядчику действенные меры. Что наводит на мысль, что депутат Рыбаков прав – и городское руководство в лице того же Муромского попросту боится «связываться» с РГС. Почему это происходит, можно понять, если вспомнить, что в недавнем интервью газете «Орловский меридиан» губернатор Клычков заявил, что лично у него никаких нареканий к подрядчику нет. Соответственно, их не может быть и у Муромского. А нарекания граждан, которые вынуждены разбивать свои автомобили, с риском для жизни передвигаясь по «убитому» мосту, чиновников, похоже, просто не волнуют.

 

 

 

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Опубликовано 20 Фев 2019 в 14:14. В рубриках: Проблема. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 101

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