Перед новым учебным годом сотрудники линейной полиции проводят профилактику детского травматизма

Сотрудники полиции ЛО МВД России на станции Орел проводят профилактическое мероприятие «Подросток и школа» по предупреждению травматизма.

В преддверии учебного года с целью предупреждения и предотвращения детского травматизма и фактов вмешательства в безопасную работу на объектах железнодорожного транспорта со стороны подростков, сотрудники ЛО МВД России на станции Орел совместно с заинтересованными ведомствами проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток и школа».

В преддверии начала нового учебного года сотрудники ЛО МВД России на станции Орел примут участие в педсоветах в учебных учреждениях, приближенных к железной дороге, на которых проведут инструктажи безопасности с педагогическим составом, а также обсудят безопасные маршруты для школьников. Основная цель этой работы – привлечь внимание взрослых к проблемам детского травматизма, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта.

В первые дни учебного года транспортные полицейские проведут со школьниками «Уроки безопасности», на которых в интерактивной форме закрепят навыки безопасного поведения на объектах транспорта.

На наиболее травмоопасных участках железной дороги, в местах несанкционированного перехода железнодорожных путей, на так называемых «народных тропах» будет усилено патрулирование нарядами транспортных полицейских, которые будут вести разъяснительную работу с нарушителями, подвергающими опасности свою жизнь и жизнь близких.

Мероприятие «Подросток и школа» проходит в период с 25 августа по 3 сентября. Помимо сотрудников ЛО МВД России на станции Орел в нем примут участие представители транспортных организаций, других правоохранительных структур и субъектов профилактики.

Уважаемые родители! Большинство трагедий связано с несоблюдением элементарных правил безопасного поведения – переход железнодорожных путей в неустановленных местах, перед близко идущим составом, нахождение на объектах транспорта в наушниках и капюшонах. Убедительно просим вас напомнить детям, что железная дорога – зона повышенной опасности, которая не терпит невнимательности, беспечности и баловства. Берегите свою жизнь и жизнь ваших детей!

ОДН ЛО МВД России на станции Орел