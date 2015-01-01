Перед областной детской больницей наконец-то сделали парковку

Перед новым корпусом Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой после многолетних просьб, писем, обращений и жалоб наконец-то открылась автопарковка. Напомним, Серьезнейшая ошибка была допущена еще при проектировании нового корпуса, когда «эксперты» попросту забыли про людей. В итоге новый корпус построили, но парковаться оказалось негде. Машины приехавших с больными детьми орловцев увозили на штрафстоянку. Бредовая ситуация длилась не один год.

Выходом стало создание парковочного кармана непосредственно перед входом в здание поликлиники на улице 7-го ноября. Длина парковки — около 100 метров. Теперь родители, которые привозят детей на медицинские процедуры или врачебный осмотр, могут оставить здесь автомобили и найти их на своем месте после визита к врачу.

Впрочем, даже с таким хорошим делом, как создание парковки, орловцы умудрились вызвать критику. Создавать парковку начали еще несколько недель назад. Пока стояла отличная погода — стройка не подавала признаков жизни. Зато как только зарядили дожди — тут же начались работы по асфальтированию. Дизайнер Виктор Панков на своей страничке в Фейсбуке опубликовал снимки, как рабочие укладывают асфальт под проливным дождем. Качество укладки асфальта станет очень наглядно заметно уже весной.