Перед орловскими магазинами наведут порядок

С 28 июня вступают в силу изменения в ФЗ № 131, которые дадут местным властям новые полномочия в сфере благоустройства. В частности, власти смогут сами регулировать участие собственников зданий, строений и земельных участков в содержании прилегающих территорий. Предполагается, что уборка и благоустройство прилегающих территорий для владельцев хозяйствующих субъектов станут обязательными. В частности, речь идет об уборке мусоре, смета и листвы, покосе травы, окраске оград, скамеек, заборов, газонных ограждений, установке урн для мусора, восстановлении или замене элементов дорожного покрытия и т.д, сообщили в пресс-службе горадминстрации.

Сити-менеджер Александр Муромский призвал предпринимателей решать вопросы благоустройства сообща. Он также заострил внимание предпринимателей на качестве содержания фасадов, ступеней, дверей. Все требования к этому, как он уточнил, прописаны в городских правилах благоустройства. И все работы на фасадах, будь то изменения в отделке, цвете покраски или размещении вывески, должны проводиться в соответствии с согласованной проектной документацией.

— Мы зачастую видим, что каждый собственник обустраивает территорию по своему разумению, потом получается этакая эклектика на небольшом участке улицы: у всех уложена разная плитка, на разных уровнях. Предлагаем соседствующим предпринимателям объединяться и делать общий проект благоустройства, от этого все только выиграют. У нас есть положительные примеры в этом смысле: в пер. Воскресенском, на ул. Гостиной, Комсомольской и др.. Мы готовы оказать всем содействие в вопросах согласования, а также в организации парковочных карманов там, где это возможно. Готовы рассматривать такие предложения на комиссии по безопасности дорожного движения. В свою очередь ничего не ждем сложного от хозсубъектов. В частности, необходимо убирать свои территории, косить траву, когда она вырастает выше 5 см, очищать и красить ограды, скамейки, заборы, газонные ограждения, чистить прилегающие канавы, восстанавливать или заменять плитку, асфальтовое покрытие, — отметил Александр Муромский.

Администрация города через управление градостроительства готова оказать всем желающим помощь в оформлении документов. По всем вопросам можно обратиться в управление по телефону: 43-30-43. Там же предпринимателям расскажут, как правильно оформить земельно-правовые отношения по объектам, которые находятся на землях общего пользования.

— Не ждите, когда к вам придут с проверкой. Для крупных торговых объектов мы предлагаем установить сервитут. С точки зрения как финансовой, так и процедурной все делается достаточно просто. Оформление гостевых стоянок — еще один важный момент, который необходим для функционирования любых торговых или офисных объектов, — призвал замглавы города Олег Минкин.

Кстати, для тех предпринимателей, кто добросовестно относится к своим обязанностям, ничего не изменится. Перемены призваны встряхнуть тех, кто не хочет убирать и благоустраивать прилегающие территории, тем самым выражая неуважение к городу и его жителям.