2 декабря 2021



Перед судом предстанет бывший директор спортшколы «Русичи»

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора БУ ОО «СШОР «Русичи» Бориса Люблинского, который обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), 6 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), а также в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.290 (взятка), ч.1 ст.291.2 (мелкая взятка), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщает СУ СК по Орловской области, следствием установлено, что обвиняемый с сентября 2016 года по август 2020 года, занимая должность директора бюджетного образовательного учреждения Орловской области дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Русичи» похитил путем обмана принадлежащие спортивной школе денежные средства в общей сумме свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей, при этом утвердив фиктивные табели учета рабочего времени и расчета заработной платы, содержащие заведомо ложные сведения о проведении тренировочных занятий.

Также, занимаясь преступной деятельностью, обвиняемый получил с декабря 2017 года по декабрь 2019 года от одного из тренеров спортивной школы взятку в общей сумме 41 500 рублей, а в декабре 2019 года от другого тренера мелкую взятку в размере 5000 рублей за общее покровительство по службе.

В октябре 2018 года злоумышленник злоупотребил своими должностными полномочиями, незаконно завладев денежными средствами врача спортивной школы в сумме 22 000 рублей.

За время следствия было допрошено свыше 40 свидетелей, проведено более 30 осмотров предметов и документов, УФСБ и УМВД России по Орловской области осуществлялось оперативное сопровождение расследования.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело  направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

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Опубликовано 02 Дек 2021 в 12:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 44

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