«Передайте мэру – надо меньше воровать!»

№13 (637) от 14 апреля 2021 г.

В конце прошлой недели депутат Орловского горсовета Евгений Косогов проконтролировал, как производится ямочный ремонт на улице Васильевской в Орле. Способ заделки ямы на дорожном полотне настолько впечатлил депутата, что он вспомнил о нанотехнологиях и продемонстрировал их в видеоролике, который разместил в социальных сетях.

— Я как руководитель общественного движения «Без Ям Орловщина» многое повидал, в частности, как делаются дороги в городе Орле, но такое я вижу впервые, — признался депутат.

Что же именно увидел Евгений Косогов? А вот что. Рабочие латали яму с грубейшими нарушениями технологии: дорожное полотно не отфрезеровали, как не отфрезеровали и кромку асфальта, кроме того, битумом пролили не всю поверхность карты под укладку асфальтобетона, а только ее края. Проще говоря, в яму кое-как набросали асфальтную смесь и закатали.

При этом депутат просил рабочих не укатывать асфальт, поскольку ремонт все равно придется переделывать. Но дорожники к советам Косогова не прислушались, а никаких других контролеров, кроме депутата, на данном участке улицы Васильевской не оказалось.

Между тем Евгений Косогов обратил внимание, что контролировать ход ямочного ремонта должен куратор из УКХ, закрепленный за Заводским районом.

— Это говорит о качестве управления и о так называемом контроле, который Юрий Николаевич Парахин обещал производить лично и через Управление коммунального хозяйства города Орла, — отметил депутат и обратил внимание, что ямочный ремонт проводится на том же самом месте, которое латали в прошлом году (очевидно, так же «качественно»).

— Вот так расходуются деньги налогоплательщиков, которые просто улетают в трубу, — констатировал Косогов.

Тем временем вместо куратора из мэрии на месте событий появился сам подрядчик, который вступил с депутатом Косоговым в примечательный диалог. Подрядчик выразил неудовольствие тем, что производится видеосъемка процесса ямочного ремонта.

— Давайте сходим к мэру города Орла и поговорим, что можно снимать, а что нельзя, — предложил в ответ Косогов. – Он сам говорил, чтобы производился контроль.

— Передайте свою мэр города Орла, меньше надо воровать, — с характерным кавказским акцентом парировал подрядчик. – И дороги будут стоять.

Депутат Косогов исполнил пожелание подрядчика и на камеру обратился к мэру Парахину:

— Юрий Николаевич, поговорите с подрядчиком, разберитесь, кто у вас ворует, вы или он, и что вообще происходит в городе Орле.

В завершение видеосюжета с улицы Васильевской Евгений Косогов призвал жителей Орла самим контролировать качество ямочного ремонта:

— Это очень важно, так как тратятся наши деньги, и, если администрация не контролирует проведение ямочного ремонта, мы, налогоплательщики, должны это делать сами, — заявил Косогов. Также депутат сообщил, что будет добиваться повторного проведения ремонтных работ на улице Васильевской.

Когда верстался номер:

Вечером 12 апреля мэр Парахин прокомментировал видеоролик депутата Косогова. Комментарий он опубликовал на своей странице в сети ВК. Цитируем:

«Некоторые СМИ уже успели обвинить меня в отсутствии комментариев относительно «инновационного» ремонта на ул. Васильевской. Вот моя реакция. За свои слова нужно отвечать.⠀

Теперь для справки. На ул. Васильевской, именно на этом участке, который попал на видеозапись, в июле-сентябре 2020 года бригады АО «Газпром газораспределение Орёл» меняли участок газопровода. В эту субботу некая подрядная организация, никак не известив о своих намерениях МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (балансодержателя всей улично-дорожной сети), вышла на гарантийный ремонт. Какого качества был этот ремонт — все видели.

УКХ уже направили предписание в адрес АО «Газпром газораспределение Орёл» с требованием устранить все запечатлённые на видеоплёнку нарушения. Придётся заново перекладывать эти латки.

Благодарю Евгения Владимировича Косогова, депутата Орловского городского Совета, который обнажил эту проблему и дал ей широкую общественную огласку. Это и есть совместная работа, которую заслуживают наши жители».

Под комментарием Юрий Парахин разместил копию заявления, которое он направил прокурору Заводского района Орла.

Мэр просит прокурора привлечь к ответственности представителя подрядчика – того самого, который просил передать мэру, что надо меньше воровать. И хотя подрядчик не уточнял, кто именно должен меньше воровать, его высказывание Юрий Парахин почему-то счел оскорблением в свой адрес. Хотелось бы вспомнить поговорку про вора и шапку, но не будем, а то вдруг мэр Парахин опять оскорбится…