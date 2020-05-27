Передел «мусорного» рынка на Орловщине продолжается

Региональный оператор на страничке в соцсетях сообщил, что прекратил сотрудничество с ООО «Экоград» (напомним, его возглавляет экс-руководитель того самого регоператора). С 26 мая, по заявлению пресс-службы регоператора, этот перевозчик не осуществляет вывоз ТКО, забирает собственные контейнеры, оставляя мусор на прилегающей территории. «На данный момент вывоз мусора в Троснянском, Хотынецком, Знаменском, Кромском и Дмитровском районах осуществляется собственными силами регоператора. Вопрос оказания услуги по обращению с ТКО на территории Шаблыкинского, Сосковского и Урицкого районов требует решения», — говорится в пресс-релизе.

Региональный оператор, в начале июня планирует провести торги, по результатам которых будут определёны новые перевозчики для 8 районов Орловской области.