27 мая 2020



Передел «мусорного» рынка на Орловщине продолжается

Региональный оператор на страничке в соцсетях сообщил, что прекратил сотрудничество с ООО «Экоград» (напомним, его возглавляет экс-руководитель того самого регоператора). С 26 мая, по заявлению пресс-службы регоператора, этот перевозчик не осуществляет вывоз ТКО, забирает собственные контейнеры, оставляя мусор на прилегающей территории. «На данный момент вывоз мусора в Троснянском, Хотынецком, Знаменском, Кромском и Дмитровском районах осуществляется собственными силами регоператора. Вопрос оказания услуги по обращению с ТКО на территории Шаблыкинского, Сосковского и Урицкого районов требует решения», — говорится в пресс-релизе.

Региональный оператор, в начале июня планирует провести торги, по результатам которых будут определёны новые перевозчики для 8 районов Орловской области.

 

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Опубликовано 27 мая 2020 в 18:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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