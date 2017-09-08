Переделка квартиры на первом этаже привела к уголовному делу

Прокуратура провела проверку по обращению жителей дома № 23 по улице Старо-Московской в Орле. Формальным поводом стало соблюдение требований действующего законодательства при переводе жилого помещения многоквартирного дома в нежилое. Одним из оснований для принятия администрацией Орла постановления о переводе квартиры № 111 дома из разряда жилых помещений в нежилые стал протокол общего собрания жильцов.

Как следует из текста предоставленного в администрацию протокола, собственниками принято решение передать в бессрочное пользование на безвозмездной основе хозяину квартиры № 111 часть общего земельного участка для организации входа и выхода в помещение, а также часть стены жилого дома для устройства декоративного элемента, козырька над входом, размещения вывески и (или) рекламы, для организации дверного проема на месте оконного, согласно утвержденному эскизному проекту.

Между тем проверка показала, что сведения о перечне и количестве собственников жилого дома, принимавших участие в голосовании, не соответствуют действительности. Материалы прокурорской проверки были переданы в полицию и в итоге было возбуждено уголовно дело по ст. 327 ч. 1 УК РФ (подделка официального документа). В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, а постановление администрации о переводе жилого помещения в нежилое приостановлено, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.