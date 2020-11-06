Переход на проездные нового образца произойдёт 1 декабря 2020 года

Как сообщает АО «Региональный информационный центр», до 30 ноября все электронные проездные билеты подлежат замене, с 1 декабря 2020 года старые проездные билеты будут недействительны.

Для граждан старше 14 лет электронные проездные билеты будут записаны на карту «МИР» (либо на «Карту жителя Орловской области» при её наличии). Для этого необходимо обратиться в банк и получить бесконтактную карту «МИР» (если ее нет у пользователя). Далее нужно обратиться в любое отделение Сбербанка, где на карту «МИР» запишут транспортное приложение «Транспортная карта г. Орел». При себе необходимо иметь: паспорт, СНИЛС, карту «МИР» и документ на льготу.

Для детей до 14 лет (не имеющих паспорт), старые проездные билеты будут заменены на новые. Для этого родителю/законному представителю нужно обратиться в любое отделение Сбербанка для замены проездного. При себе иметь: паспорт родителя/законного представителя, СНИЛС ребенка и документ на льготу. При предъявлении старого электронного проездного билета он будет бесплатно заменен на проездной билет нового образца с символикой 75-летия Победы. В случае отсутствия старого проездного билета, нужно оплатить 100 рублей за новый электронный билет.

Уже с 15 ноября будет доступно пополнение новых проездных билетов на декабрь. Пополнить проездной можно через банкомат, терминал, Сбербанк-онлайн или мобильное приложение Сбербанка.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте оператора АО «РИЦ» www.ric-orel.ru и по тел. 8-800-450-10-27, 8-920-082-34-00, а также у сотрудников Сбербанка.