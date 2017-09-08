Переход на ул. Октябрьская в Орле признали небезопасным и демонтировали

Пешеходный переход в районе дома №122 по ул. Октябрьская демонтировали.

Как пояснили в МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», такое решение было принято комиссией по безопасности дорожного движения. В связи с тем, что на этом переходе нередкими были наезды на пешеходов, изначально его решили дополнительно обезопасить — усилить освещение и обустроить искусственные неровности. Но принятые меры не помогли улучшить ситуацию: только с начала года на нем было совершено девять дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

В минувшую пятницу, 10 ноября, на участке установили ограждения, в ближайшие дни закрасят зебру и уберут знаки.

Жители могут воспользоваться регулируемым пешеходным переходом на перекрестке улиц Октябрьская и Приборостроительная, который находится в 75-ти метрах от демонтированного, информирует администрация г. Орла.

 

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Опубликовано 13 Ноя 2017 в 17:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 37

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