Переход на ул. Октябрьская в Орле признали небезопасным и демонтировали

Пешеходный переход в районе дома №122 по ул. Октябрьская демонтировали.

Как пояснили в МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», такое решение было принято комиссией по безопасности дорожного движения. В связи с тем, что на этом переходе нередкими были наезды на пешеходов, изначально его решили дополнительно обезопасить — усилить освещение и обустроить искусственные неровности. Но принятые меры не помогли улучшить ситуацию: только с начала года на нем было совершено девять дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

В минувшую пятницу, 10 ноября, на участке установили ограждения, в ближайшие дни закрасят зебру и уберут знаки.

Жители могут воспользоваться регулируемым пешеходным переходом на перекрестке улиц Октябрьская и Приборостроительная, который находится в 75-ти метрах от демонтированного, информирует администрация г. Орла.