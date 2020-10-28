Переулок Межевой в Орле все же отремонтируют

Муниципальный контракт стоимостью 639,7 тыс. рублей будет заключен в начале ноября. С этого момента и в течение 50 календарных дней подрядная организация должна завершить ремонтные работы. Право производить работы выиграло ООО «Каскад», — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Заменить предстоит 374,5 кв.м асфальтового покрытия. Перед ремонтом бригады ООО «Каскад» установят знаки, обозначающие зону проведения работ, места для прохода переходов и движения автомобилей, а по окончании работ очистят территорию от строительного мусора.