28 октября 2020



Переулок Межевой в Орле все же отремонтируют

Муниципальный контракт стоимостью 639,7 тыс. рублей будет заключен в начале ноября. С этого момента и в течение 50 календарных дней подрядная организация должна завершить ремонтные работы. Право производить работы выиграло ООО «Каскад», — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Заменить предстоит 374,5 кв.м асфальтового покрытия. Перед ремонтом бригады ООО «Каскад» установят знаки, обозначающие зону проведения работ, места для прохода переходов и движения автомобилей, а по окончании работ очистят территорию от строительного мусора.

 

Как это было
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Опубликовано 28 Окт 2020 в 16:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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