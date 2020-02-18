Перевозчик на маршруте №26 рискует остаться без контракта

В минувшие выходные, 15 и 16 февраля, управление городского хозяйства и транспорта администрации Орла совместно с Госавтоинспекцией провели комплексные проверки транспортного обслуживания населения. В центре внимания оказался маршрут №26 «ул. Часовая – санаторий «Лесной». Его график работы нередко вызывает нарекания у жителей. В результате рейда выяснилось, что из 12 автобусов в выходные в рейс выходили только шесть. На основании проверки перевозчику направлена претензия.

На этой неделе администрацией Орла запланированы две выездные проверки. Также в рейд выйдет «Губернаторский контроль». Основная цель проверок — чтобы работа перевозчиков соответствовала требованиям муниципальных контрактов: выставляют ли они в вечернее время и выходные требуемое количество автобусов, в полной ли мере соблюдают правила дорожного движения и посадки / высадки пассажиров и пр.

Какие именно маршруты и когда будут проверять, знают те, кто непосредственно выходят в рейд, подчеркнул Евгений Гришин. Наблюдение за работой перевозчиков также ведётся с помощью системы ГЛОНАСС. Сити-менеджер Александр Муромский поручил не оставлять без внимания и санитарное состояние подвижного состава.