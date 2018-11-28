«Перспективы нужно понимать»

№40 (533) от 28 ноября 2018 г.

Во вторник в областной администрации прошло очередное «знаковое» мероприятие – а именно, заседание Координационного совета по промышленности при губернаторе. «Знаковость» события обеспечило присутствие на заседании чиновников федерального уровня – представителей Минпромторга, Ассоциации развития кластеров и технопарков России и Фонда развития промышленности. По этому поводу пресс-служба губернатора и правительства области выдала сразу несколько пресс-релизов, из содержания которых стало ясно: губернатор Клычков продолжает работать, как заметил популярный сайт «Орлец», по «методичке Потомского».

Итак, как сообщила пресс-служба областной администрации, обращаясь к участникам заседания, Клычков подчеркнул: «Наша совместная задача – вывод промышленности региона на качественно новый уровень, создание высокопроизводительных рабочих мест».

Качественно новый уровень орловской промышленности, по мнению Клычкова, обеспечивают хорошо знакомые орловчанам старые инвесторы времен Егора Строева – ЗАО «Санофи-Авентис Восток», ООО «Керама Марацци», АО «ГМС Ливгидромаш», а также один новоприбывший – ООО «АйВиСи Рус», строящее пресловутый завод ПВХ-покрытий в черте города Орла.

Далее, в полном соответствии с методичкой Потомского, речь зашла… правильно, конечно же, о кластерах.

Вот как об этом сообщает пресс-служба губернатора: «Директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко в своем выступлении остановился на повышении инвестиционной привлекательности Орловской области с применением механизмов промышленных кластеров и технопарков. По его словам, это возможно, в частности, за счет субсидирования затрат промышленных предприятий, содействия в запуске новых производств, создания промышленных технопарков».

По словам господина Шпиленко, на сегодняшний день в Реестр Минпромторга включен 41 промышленный кластер в регионах России, сумма их господдержки за два последних года превысила семь миллиардов рублей. Орловская область, как мы знаем, в число этих регионов не входит: кластеров, обещанных еще при Потомском, у нас до сих пор нет. Что в ответ отметил или подчеркнул губернатор Клычков, пресс-служба не сообщила, зато сообщил портал «Орловские новости», процитировавший высказывание Клычкова, в котором тот сообщает о причине, по которой в Орловской области «до сих пор не выстроена система экономических кластеров»:

«На первом деловом завтраке, который я проводил в регионе, у меня сложилось впечатление, что руководители предприятий даже не знакомы друг с другом, хотя работают в регионе не один год. Невозможно выстроить диалог без стабильности качества выпускаемой продукции и финансовой составляющей. Нужно понимать перспективы. Долгосрочные контракты и господдержка с нашей стороны – вот залог успеха», – заявил Клычков.

В подтверждение перспектив, которые нужно понимать, областные чиновники во главе с Клычковым подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Орловской области и Ассоциацией развития кластеров и технопарков России.

Подобные соглашения подписывали или готовились подписать и при Потомском – четыре года назад: например, с Минпромоторгом, с государственной корпорацией «Ростехнологии»… На создание кластеров, как мы знаем, они никак не повлияли.

Тот же Потомский, кстати, опять же четыре года назад, подписал и соглашение с ООО «СтеМаЛ» о строительстве завода по производству цементно-стружечных плит. «Соглашением предусмотрено строительство завода мощностью 35 тыс. кубических метров в год. Сумма инвестиций в его реализацию в период с 2014 по 2016 год гг. составит 2 млрд 313 млн рублей. Планируется, что на предприятии на начальном этапе будет создано 100 рабочих мест, затем эта численность будет увеличена еще на 100 мест», –рапортовала пресс-служа губернатора в сентябре 2014 года. Надо ли говорить, что ни завода, ни миллиардных инвестиций, ни рабочих мест жители региона так и не увидели?

И вот теперь уже другой губернатор-коммунист вновь подписал соглашение с тем же инвестором. Вновь о строительстве того же завода. И та же пресс-служба почти теми же словами снова отрапортовала: «Договоренность предусматривает строительство на Орловщине завода по производству цементно-стружечных плит мощностью 35 тыс. куб. м в год с цехом по структурированию и лакированию цементно-стружечных плит мощностью 10,5 тыс. куб. м.

Срок действия специального инвестиционного контракта составляет 7 лет. За это время объем инвестиционных вложений может достичь 4 млрд рублей. Планируется создать около 100 рабочих мест».

Как видим, все точно по Потомскому, разница лишь в объеме инвестиций и в сроках реализации. Более осторожный Клычков, видимо, не рискнул обещать орловчанам построить светлое будущее за два года – обещания растянули на семь лет. А за это время много воды утечет, и, скорее всего, «утечет» и сам губернатор, так что, если что – упрекать будет некого. Одним словом – «перспективы нужно понимать».

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

– Я внимательно слушал выступление товарища Клычкова, который, как я понял, видит большие перспективы орловской промышленности. Но, глядя на наших ведущих региональных промышленников и зная о ситуации на предприятиях не понаслышке, я не разделяю такого оптимизма. Я знаю, что все предприятия региона, начиная с 2017 года, работают не на полную мощность. То есть то, о чем говорит товарищ Клычков, мягко говоря, не соответствует действительности. Как мне показалось, Андрею Евгеньевичу просто захотелось продемонстрировать московским товарищам, представлявшим Минпромторг, как все хорошо у нас в регионе.

На самом деле с 2009 года, то есть с начала периода, когда произошло первое пришествие чиновников-варягов в Орловскую область, жители региона уже привыкли слышать о многомиллиардных инвестпроектах. Если же взять статистику, то мы увидим, что реализация этих проектов – абсолютный ноль. И вызывает усмешку, когда слышишь, что подписан очередной контракт: например, как говорилось сегодня, на строительство завода по производству цементно-стружечных плит. Цена контракта – четыре миллиарда рублей.

Я как человек, работающий в реальном секторе экономики, знаю, что такое объем производства ценой в четыре миллиарда рублей. И в реальности в Орловской области такой проект в ближайшее время просто не может быть реализован. Как я понимаю – это просто декларирование того, что хотят услышать столичные чиновники от исполнительной власти региона. То есть, возможно, потенциального инвестора просто попросили заявить о таком проекте – ведь за спрос, как известно, денег не берут.

Вспомним, сколько таких проектов нам обещали с 2009 года. Особенно мощным потоком миллиардные инвестиции хлынули в регион в 2014–2016 годах. При этом ряд из них сопровождались крупными коррупционными скандалами, как, например, пресловутый «словенский» проект, под который даже хотели выпустить облигации на пять миллиардов рублей…

Дело в том, что исполнительная власть региона поворачивается лицом к крупному инвестору. А крупные инвестиции начинаются даже не от миллиарда, не от двух миллиардов – от четырех. И я считаю, что это делается, так сказать, для красного словца, чтобы можно было заявить о все тех же многомиллиардных инвестициях в регион. Но кто повернется лицом к среднему и малому бизнесу? Если какой-то мелкий или средней руки предприниматель заявит исполнительной власти, что он имеет желание открыть производство, я вас уверяю – у него ничего не получится. Даже на начальном этапе. Максимум – он напишет об этом заявление. А дальше сразу встанет вопрос о газификации, об электрификации – и об оплате этих услуг. Сегодня на совещании приводили пример, когда только за подведение газовых сетей к строящемуся предприятию потребовалось заплатить 400 миллионов рублей.

И если приезжие чиновники от исполнительной власти действительно хотят, чтобы в нашем регионе развивалась промышленность, прежде всего надо создать материально-техническую базу для энергообеспечения, газо- и водоснабжения, создать инфраструктуру. Без этого никакие инвесторы не придут. При этом я убежден – будущее Орловской области за мелкими и средними товаропроизводителями. Чем они отличаются от крупных? Малой энергоемкостью, большей маневренностью в переходе на выпуск именно той продукции, которая востребована на рынке. В данном случае я говорю о предприятиях металлообработки, производства металлоизделий, мебели и так далее.

Исполнительная власть в лице товарища Клычкова в очередной раз заговорила об организации промышленных кластеров. О каких кластерах может идти речь, если заниматься их созданием намерена та же команда, которая не смогла «удержать» такие предприятия, как «Орлэкс», «Дормаш», «Данон», «Алроса», «Кока-Кола»?..

Почему, например, не удержали «Данон»? Потому что, как сказал выступавший на совещании начальник областного сельхоздепартамента Борзенков, для выхода этого предприятия на полную мощность надо было в два раза увеличить поголовье молочного стада. А оно у нас за время правления Потомского катастрофически сокращалось. Что сделала региональная исполнительная власть, чтобы исправить ситуацию? Ничего.

Почему новое производство – завод ПВХ-покрытий – решили организовать на бывших мощностях «Кока-Колы»? Да потому что в индустриальном парке «Зеленая Роща» не подведено достаточно коммуникаций – газо- и электросетей. Поэтому инвесторы решили выкупить готовые мощности, которые в свое время были предоставлены «Кока-Коле». Тогда зачем нам десять индустриальных или технопарков, которые не востребованы из-за отсутствия энергообеспечения и неудачного выбора территории?

О какой поддержке местного производителя можно говорить, если сегодня на заседании координационного совета по промышленности на столах стояла питьевая вода производства Белоруссии? Это мелочь, но это очень показательная мелочь, говорящая о предпочтениях чиновников: а где вода нашего производства, например «Корсаковская»? И где поддержка нашего производителя? Возможно, это смешно, но это смех сквозь слезы.

Поэтому я предлагаю товарищу Клычкову не хватать луну с неба, а в первую очередь заняться очень серьезным вопросом энергообеспечения тех территорий, которые предлагаются инвесторам для открытия производственных предприятий. Надо перестать лукавить, утверждая, что у нас все цветет, все колосится. С этим вопросом я как депутат буду обращаться в Минпромторг к министру Мантурову и доведу до его сведения информацию о реальном состоянии дел в регионе в сфере реализации инвестпроектов.

Из прошедшего совещания я сделал вывод, что местным товаропроизводителям ждать реальной помощи от исполнительной власти региона не приходится – по разным причинам, в том числе и из-за бюрократических проволочек. В чем был смысл этого мероприятия – устроить очередную пиар-акцию в присутствии федеральных чиновников? И кто выступил с инициативой – сам Клычков или его подчиненные, та самая команда, которая на протяжении последних лет всячески способствовала развалу промышленности? С этим «коллективом» Клычков собирается поднимать промышленность? В таком случае уместно вспомнить известный врачебный девиз: «Не навреди!».