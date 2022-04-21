Первая выплата после назначения пенсии теперь приходит в два раза быстрее

Россияне, которые выходят на пенсию в этом году, получают первую выплату назначенной пенсии в два раза быстрее. Соответствующие правила действуют с января 2022 года.

Согласно новым правилам, первая пенсия доставляется пенсионеру в течение семи рабочих дней вместо прежних 15 (период, действующий до 2022 года). Указанный срок считается со дня принятия решения о назначении пенсии.

Нововведение касается не только случаев, когда пенсия оформляется впервые, но и, например, восстановления выплаты пенсии или выплаты пенсии при смене места жительства. Это значит, что при переезде в другой населенный пункт пенсионер теперь оперативнее получает выплаты по новому адресу.

Сокращение срока выплаты первой пенсии реализована Пенсионным фондом как одна из мер по повышению качества обслуживания граждан, информирует региональное отделение ПФР.