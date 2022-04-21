21 апреля 2022



Первая выплата после назначения пенсии теперь приходит в два раза быстрее

Россияне, которые выходят на пенсию в этом году, получают первую выплату назначенной пенсии в два раза быстрее. Соответствующие правила действуют с января 2022 года.

Согласно новым правилам, первая пенсия доставляется пенсионеру в течение семи рабочих дней вместо прежних 15 (период, действующий до 2022 года). Указанный срок считается со дня принятия решения о назначении пенсии.

Нововведение касается не только случаев, когда пенсия оформляется впервые, но и, например, восстановления выплаты пенсии или выплаты пенсии при смене места жительства. Это значит, что при переезде в другой населенный пункт пенсионер теперь оперативнее получает выплаты по новому адресу.

Сокращение срока выплаты первой пенсии реализована Пенсионным фондом как одна из мер по повышению качества обслуживания граждан, информирует региональное отделение ПФР.

 

Ограничение движения в Орле в праздничные дни
В Орловской области более 1200 должников ограничены в праве управления транспортными средствами
14 апреля отключат воду в домах по ул. Холодная в Орле
Опубликовано 21 Апр 2022 в 16:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"