Первоапрельская шутка чиновника Петрова

№12 (636) от 7 апреля 2021 г.

Орловские чиновники не перестают удивлять жителей области своим подходом к решению социальных проблем.

Не прошло и месяца, как вся страна обсуждала слова руководителя управления труда и занятости Орловской области Александра Сотникова, удивившегося, что жители региона не готовы работать за 15-18 тысяч рублей, как очередной орловский чиновник высказался в стиле артиста эксцентрического жанра из гастролирующей цирковой труппы.

Максим Петров, и.о. руководителя департамента промышленности Орловской области, наложил оригинальную резолюцию на письмо от индивидуального предпринимателя, предложившего урегулировать проблемы с поставкой сахара в торговые сети: «Предлагаю совместно молиться о ниспослании гигантского урожая сахарной свёклы».

Позднее Петров написал в своём Instagram: «Юмор уважаю. Пока не освоил орловский стиль. Особенно когда из первоапрельской шутки, о которой заранее предупредил коллегу, 2 апреля делается сенсация». «По актуальной информации уже через несколько недель начнёт активно поступать импортный сахар, что не только насытит весь возможный спрос, но и снизит цены для потребителей», – пообещал чиновник.

Жители области, особенно с зарплатами 15 тысяч рублей и ниже, задумались, что же считать шуткой: обращение к богам о ниспослании урожая свеклы или планы чиновника импортировать сахар в регион, где этого «добра» производится раз в пять больше, чем требуется.

На фоне нынешней продовольственной инфляции ситуация с ценами на сахар не настолько смешная, как кажется г-ну Петрову. Если в январе 2020 года потребительские цены на сахар в Орловской области составляли в среднем 29,57 руб/кг, то в ноябре того же года цена взлетела до рекордной отметки – 54,41 руб/кг (+84 % к январю 2020 года). Цены на сахар в тот период повысились по всей стране, но в нашем регионе он оказался дороже, чем в среднем по России (52,37 руб/кг) и в среднем по ЦФО (50,95 руб/кг). После личного вмешательства президента Путина к декабрю 2020 года цены на сахар несколько снизились и составили 50,23 руб/кг – в среднем по России, 48,54 руб/кг – в среднем по ЦФО и 49,44 руб/кг – в Орловской области.

Активный рост цен был остановлен после подписания соглашения между производителями и ритейлерами, согласно которому оптовые цены до марта 2021 года были зафиксированы на уровне 36 рублей за кг, розничные — 46 рублей. В итоге в Орловской области в феврале 2021 года средняя цена на сахар на потребительском рынке составила 46,12 руб/кг.

В марте стало ясно, что цены на сахар вновь могут значительно повыситься, в связи с этим правительство страны решило продлить их заморозку до 1 июня 2021 года в опте (отпускная цена 36 руб/кг) и в рознице (46 руб/кг).

Попробуем разобраться, чем вызван ажиотаж на рынке сахара в стране и в нашем относительно благополучном по производству сахарной свеклы и сахара регионе.

По предварительным данным Росстата, сбор сахарной свеклы в 2020 году составил 32,4 млн тонн, что на 40% меньше, чем в 2019 году.

Как поясняют эксперты ИКАР, снижение произошло из-за сокращения посевных площадей на 19%, до 928 тыс. га. Мы хорошо помним тот момент, когда орловские чиновники, как и их коллеги из других регионов, настоятельно рекомендовали сократить посевные площади сахарной свеклы в 2020 году, чтобы отрегулировать рынок сахара, причина — в рекордном перепроизводстве. Наряду со снижением площадей сахарной свеклы в 2020 году почти на 25% снизилась урожайность сахарной свеклы в стране, однако сахаристость свеклы оказалась рекордной, выход сахара на заводах повысился с 15,45% до 16,2%, и это частично компенсировало сокращение валового сбора.

Орловская область из-за организационно-управленческих ошибок местных чиновников также продемонстрировала спад производства сахара. В 2020 году четыре завода области выработали 315,652 тысячи тонн сахара (90,8% к 2019 году). Однако это нельзя считать грандиозным провалом, так как по существу объем производства сахара в 2020 году является вторым по показателю за последние 10 лет после 2019 года – 347,6 тысячи тонн. Потребности Орловской области составляют порядка 60 тысяч тонн в год, а произведено в пять раз больше, если верить статистике. Тогда в чем причина роста цен? И почему у нас сахар стоит дороже, чем в регионах, где он не производится?

В целом по стране производство сахара в 2020 году снизилось до 5,8 млн тонн. Это существенно ниже, чем в рекордном 2019 году, когда было произведено 7,264 млн тонн сахара. А если брать в расчет сезон 2019/2020, который длился с августа 2019 г. по февраль 2020 г., то было произведено 7,6 млн тонн сахара — на 29% больше предыдущего сезона. К тому же запасы сахара в стране оценивались как значительные.

С 2017 года практически весь выпущенный в стране сахар производится из сахарной свеклы. При его потреблении на уровне 5,8-5,9 млн тонн в год перепроизводство за последние три-четыре года в совокупности составило порядка 3,2 млн тонн по стране.

Оптовые и розничные цены на сахар в связи с перепроизводством в 2019 году и неплохими результатами 2018 года существенно снизились. Затем до марта 2020 года они восстанавливались. А когда стало ясно, что урожай свеклы в 2020 году сократится, в сентябре начался их активный рост.

Как мы видим, сахар в стране есть, тем более, его запасы должны быть и в Орловской области, где уровень профицита этого продукта значителен. Тогда о каком импорте сахара говорит Максим Петров? Или это его очередная шутка? В очередной раз поставщиком сахара выступит Беларусь? Белорусский сахар дороже российского, если «лидер России» Петров не в курсе. Его нерентабельность покрывается с помощью государства: снижается закупочная цена на сырье и природный газ, даются гарантии банкам по кредитам. Власти боятся потерять стратегическую отрасль и тщательно контролируют производство. Чего стоит нашумевшее в начале 2020 года дело директоров четырёх белорусских сахарных заводов.

Напомним, три из четырех заводов Беларуси работали с убытками. При этом в России белорусский сахар можно купить дешевле, чем в Беларуси. Это связано с тем, что министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило минимальную стоимость продукции. Эти меры были приняты из-за того, что в магазинах продавали российский сахар по более низким ценам, чем белорусский.

О том, что Россия демпингует цены на сахар, в августе 2019 года говорил и президент Беларуси Лукашенко. Ему пожаловались, что у России появились излишки продукции, и она продает её по сниженным ценам.

«Вы мне не страдайте. Ваше дело — продать то, что вырастили крестьяне», — сказал он и дал поручение Минсельхозпроду и губернатору Минской области «искать, где они будут продавать сахар».

А в январе 2020 года в Беларуси случились события, о которых заговорил весь мир. Сам президент Беларуси Александр Лукашенко так комментировал задержание спецслужбами в конце января директоров всех четырех сахарных заводов страны. По его словам, они получали откаты с поставок сахара в Россию по заниженным ценам.

«Такого в Беларуси еще не было, — заявил Лукашенко. — Что сделали эти дельцы — они создали в Москве «прокладку» — торговый дом. Обычная «прокладка». Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов».

Лукашенко рассказал, какой факт его возмутил больше всего: «Давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки. Это что, нормально?».

Он обратил внимание, что четыре сахарных завода работают в Беларуси еще с советских времен. Причем современной Беларуси они достались в полуразрушенном состоянии и продукцию фактически не производили. «Дошло до того, что перед двумя ответственными руководителями положил наручники и сказал: «К утру не будет сахара, знаете, что будет». К утру во всех точках появился сахар. То есть сахар накапливали и перед периодом, когда спрос на него, сдерживали продажи – цены поднимались, и они выбрасывали его на рынок. Мне надоело ходить и кого-то уговаривать, и я таким образом когда-то заставил работать», — напомнил о тех временах Лукашенко.

«Провели обыски — собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег», — рассказал Лукашенко.

Какая судьба постигла бы Максима Петрова с его шутками, окажись он волей случая в подобной ситуации в Беларуси, а не в маленьком городе на Оке, где никто ни за что не отвечает, ни на что не влияет, и ничем не управляет? Полагаем, ему пришлось бы несладко.

Конечно, странно предполагать, что при существующих запасах сахара в нашей стране Максим Петров уповает на импортный не просто так, но, по аналогии с белорусским «сахарным делом», сам факт наводит на размышления.

Мы полагаем также, что Максиму Петрову и его коллегам по чиновничьему цеху из департамента АПК самое время в канун посевной кампании всё же задаться некоторыми вопросами, нежели уповать на Бога.

К примеру, кто и почему фактически искусственно сдерживает поставки сахара в торговые сети, каков точный баланс производства и потребления этого продукта в регионе, какие меры будут приняты по увеличению валового производства сахарной свеклы и, следовательно, сахара в новом сезоне в регионе, как обеспечить безубыточность всей цепочки от производства свекловичного сырья до выпуска готовой продукции – сахара? А также почему с такими значительными объемами производства сахара в Орловской области до сих пор не налажена мелкая фасовка и реализация на территории региона? Почему из процесса выращивания сахарной свеклы исключены малые и средние предприятия? Фактически все посевные площади в Орловской области сосредоточены в четырех свекловичных холдингах с собственными перерабатывающими мощностями. Тем не менее, год от года рынок производства сахара в регионе монополизируется все сильнее. Самостоятельных хозяйств, участвующих в этом процессе, осталось меньше десятка. А ведь они могли бы положительно повлиять на снижение потребительских цен, предложив для реализации сахар, получаемый по давальческой схеме.

По данным Росстата, рентабельность активов в орловских сельхозорганизациях по итогам 2020 года составила 15,5%; этот показатель существенно выше, чем по другим отраслям. Кроме того, рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг в организациях сельхозсектора достигла 47,1% (по всему кругу организаций всех секторов экономики — в среднем 13,8%).

Приятно, что аграрии получили такую великолепную маржу. Только, похоже, радость эта не для всех. Вот сейчас вслед за производителями зерна и масличных культур пытаются наверстать упущенную выгоду сахарники. В стороне остались практически не поддержанные чиновниками животноводы, особенно страдает, просто загибается, молочная отрасль. Но более всего от «рекордных» урожаев в растениеводстве финансово пострадали рядовые потребители, жители городов и сёл Орловщины, где рост цен на продовольствие выше, чем в среднем по стране.

Да, сахар не самый полезный продукт. Многие сознательно отказываются от его потребления, Но, по данным исследований Высшей школы экономики, покупка сахара в равной степени распространена и среди городских, и среди сельских жителей. Немного чаще среди покупателей сахара оказываются домохозяйства с более низким душевым доходом, с детьми до 15 лет. Сахар на сегодняшний день — базовый продукт, и с этим не поспоришь.

К сожалению, забота о простых, социально незащищенных гражданах — не главное качество наших чиновников, и ситуация с ценами, а также искусственным дефицитом сахара – не единичный провал политики правительства Андрея Клычкова. Стоит ли исключать подобные ситуации с гречкой, другими крупами, макаронами, картофелем, овощами, натуральными молочными продуктами?

Впрочем, мы не станем отчаиваться: по примеру чиновника Петрова будем уповать исключительно на высшие силы. Глядишь, и ниспошлет нам Всевышний умного руководителя региона уже в этом году.

Ольга Рождествина