Первые 20 электронных табло появятся на остановках в Орле

Горожане смогут следить за временем прибытия автобусов в режиме реального времени. Состоялся электронный аукцион по выбору подрядчика, который установит 20 электронных табло на остановках областного центра, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Муниципальный контракт заключен с единственным участником торгов — подрядной организацией «ПФК «Русгеопром». Заказчиком работ является «Управление коммунальным хозяйством». До 12 декабря подрядчику необходимо дооборудовать 17 остановочных павильонов по следующим адресам:

— Сквер им. Ермолова (ул. 1-ая Посадская,15),
— ЦУМ (пл.Мира,1),
— Главпочтамп (ул.Брестская,10),
— Кинотеатр «Октябрь» (пл.К.Маркса,1/3),
— Сквер им. Гуртьева ул.Октябрьская,42,47,
— Музей Тургенева (ул.Тургенева,11),
— Пенсионный фонд (ул.Комсомольская,108),
— Пенсионный фонд (ул.Комсомольская,117),
— Дом моды (ул.Комсомольская,229),
— Дворец спорта (ул.Полесская,2),
— Магазин «Орел» ул.Октябрьская,62,65,
— Дворянское гнездо (ул. Октябрьская,12),
— ул.1-ая Посадская (ул. 1-ая Посадская,14),
— ул.1-ая Посадская (ул. 1-ая Посадская,28),
— ул.1-ая Посадская (ул. 1-ая Посадская,22),
— Гостиница «Орел» (ул. Московская,24, 21),
— Кинотеатр «Родина» (ул. Московская,32).

На эти цели из городского бюджета выделено 1,6 млн рублей. Работы выполняются в рамках муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Орёл» на 2017 — 2025 годы.

 

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Опубликовано 14 Ноя 2017 в 15:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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