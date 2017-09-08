Первые 20 электронных табло появятся на остановках в Орле

Горожане смогут следить за временем прибытия автобусов в режиме реального времени. Состоялся электронный аукцион по выбору подрядчика, который установит 20 электронных табло на остановках областного центра, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Муниципальный контракт заключен с единственным участником торгов — подрядной организацией «ПФК «Русгеопром». Заказчиком работ является «Управление коммунальным хозяйством». До 12 декабря подрядчику необходимо дооборудовать 17 остановочных павильонов по следующим адресам:

— Сквер им. Ермолова (ул. 1-ая Посадская,15),

— ЦУМ (пл.Мира,1),

— Главпочтамп (ул.Брестская,10),

— Кинотеатр «Октябрь» (пл.К.Маркса,1/3),

— Сквер им. Гуртьева ул.Октябрьская,42,47,

— Музей Тургенева (ул.Тургенева,11),

— Пенсионный фонд (ул.Комсомольская,108),

— Пенсионный фонд (ул.Комсомольская,117),

— Дом моды (ул.Комсомольская,229),

— Дворец спорта (ул.Полесская,2),

— Магазин «Орел» ул.Октябрьская,62,65,

— Дворянское гнездо (ул. Октябрьская,12),

— ул.1-ая Посадская (ул. 1-ая Посадская,14),

— ул.1-ая Посадская (ул. 1-ая Посадская,28),

— ул.1-ая Посадская (ул. 1-ая Посадская,22),

— Гостиница «Орел» (ул. Московская,24, 21),

— Кинотеатр «Родина» (ул. Московская,32).

На эти цели из городского бюджета выделено 1,6 млн рублей. Работы выполняются в рамках муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Орёл» на 2017 — 2025 годы.