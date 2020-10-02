2 октября 2020



Первые 20 орловцев зарегистрировали сельскую ипотеку

С 1 января 2020 года в России начала работать «сельская ипотека», которая позволяет под сниженный процент — от 0,1 до 3% — приобрести жилье в сельской местности.

— Первая «сельская ипотека» в нашем регионе была зарегистрирована в сентябре месяце. А на сегодняшний день число зарегистрированных орловцами прав по программе «сельской ипотеки» увеличилось до двадцати,- прокомментировала руководитель управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура.

Стать участником госпрограммы может любой гражданин РФ в возрасте от 21 до 65 лет, даже если прописан в городе. Но важно отметить, что «сельская ипотека» действует не на всей территории страны: не получится купить недвижимость в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Воспользоваться льготной ипотекой можно единожды.

Также есть ряд обязательных и существенных требований к приобретаемой недвижимости. Жилье должно находиться в сельской местности, быть пригодным для проживания, с коммуникациями (электричество, водоснабжение, канализация, отопление). В городах с частным сектором купить дом по данной программе не получится, если он не включен в программу развития сельских территорий. Перечень сельских территорий указан в Постановлении Правительства Орловской области №705 от 20.12.2019.

Максимальный срок кредитования — 25 лет. Срок действия программы — с 2020 по 2025 годы. Сумма льготного кредита от 600 тысяч до 3 миллионов рублей, собственный взнос заемщика – от 10% стоимости приобретаемой недвижимости.

Сельскую ипотеку можно получить на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также на покупку или строительство частного дома.

 

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Опубликовано 02 Окт 2020 в 13:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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