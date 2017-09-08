Первый зампред облправительства Анатолий Мишанов ушел в отставку

Решение об освобождении Анатолия Мишанова от занимаемой должности принял врио губернатора региона Андрей Клычков, — сообщили в пресс-службе облправительтсва. Соответствующие документы подписаны сегодня, 26 января.

В правительстве Орловской области Анатолий Мишанов курировал вопросы, связанные со сферами промышленности, связи, торговли, информационных технологий, труда и занятости, строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.