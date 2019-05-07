7 мая 2019



Пешеходный мостик в сквере Дворянское гнездо отремонтируют по гарантии

Утром 7 мая в СМИ и соцсетях появились фотографии мостика в сквере Дворянское гнездо, доски которого частично проломились. Напомним, в 2018 году сквер Дворянское гнездо вошел в перечень объектов, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды». Ремонт подразумевал и замену мостика. Новая конструкция, установленная ООО «Спецстроймонтаж», состоит из металлического каркаса и деревянных опорных брусьев, в качестве покрытия использовались доски. Обследование, проведенное после ЧП специалистами УКХ, показало, что опорные брусья были недостаточно усилены. Срок гарантийных обязательств на работы, произведенные в 2018 году, составляет 4 года. Следовательно, ООО «Спецстроймонтаж» предстоит за собственные средства устранить выявленные нарушения. По словам представителя подрядчика, ремонт моста займет два дня. Уже сейчас на объекте производятся замеры, приобретается необходимый материал. Далее предстоит разобрать мостик до металлического каркаса и заново установить усиленные опорные балки и доски, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 07 мая 2019 в 16:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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