19 августа 2021



ПФР информирует о досрочном выходе на пенсию многодетных матерей

В 2021 году впервые воспользоваться правом на досрочное назначение пенсии смогут матери, родившие и воспитавшие четверых детей. Это женщины 1965 года рождения, пенсия им будет назначена в 56 лет.

Напомним, с вступлением в силу нового пенсионного закона в 2019 году список многодетных мам, которые получили право выходить на заслуженный отдых раньше, расширился.

Правом на досрочное пенсионное обеспечение могут воспользоваться мамы, которые воспитали четверых и даже трех детей. Женщине, имеющей четверых детей и воспитавшей их до восьмилетнего возраста, пенсия будет назначена в 56 лет — на 4 года раньше общеустановленного пенсионного возраста (60 лет). А если мама вырастила трех детей, на заслуженный отдых она уйдет на 3 года раньше — в 57 лет. При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям в 2021 году необходимо иметь 21 пенсионный коэффициент и 12 лет страхового стажа.

Уход за детьми до достижения ребенком полутора лет тоже включается в стаж. За троих детей в стаж максимально включается 4,5 года, за четверых детей — 6 лет.

Многодетные матери, имеющие пятерых и более детей, выходят на пенсию в 50 лет. Для досрочного выхода на пенсию им необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.

Право на досрочную страховую пенсию по старости в полной мере распространяется и на женщин, которые воспитывают усыновленных детей, информирует Отделение ПФР по Орловской области.

 

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Опубликовано 19 Авг 2021 в 12:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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