24 декабря 2020



ПФР информирует о выплатах пенсий в новогодние праздники

Как сообщает Отделение ПФР по Орловской области, выплата пенсий и иных социальных пособий за январь 2021 года будет осуществляться с 4 по 23 января 2021 года в соответствии с графиками доставки.

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены на 6,3%. Таким образом, с 1 января 2021 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит 98 руб. 86 коп., а размер фиксированной выплаты по старости (без учета соответствующих повышений) будет установлен в сумме 6044 руб. 48 коп.

ПФР обращает внимание граждан, что у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретенные у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.

 

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Опубликовано 24 Дек 2020 в 14:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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