ПФР: Многодетные матери досрочно выйдут на пенсию

В Отделении Пенсионного фонда по Орловской области разъясняют: первыми, кто сможет воспользоваться новой льготой, будут женщины 1965 года рождения, имеющие 4 детей. Они смогут оформить выплаты в 2021 году при достижении 56 лет.

С 57 лет досрочно оформлять пенсии смогут матери 3 детей. С 2023 года такая льгота появится у женщин 1966 года рождения и моложе. Для них общеустановленный срок выхода на пенсию — 60 лет.

Важно знать, что для досрочного выхода на пенсию многодетной мамы должен быть выполнен ряд требований:

— воспитание детей до достижения ими 8-летнего возраста;

— наличие не менее 15 лет страхового стажа;

— наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов (с учетом переходных положений – Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях»).

На сегодняшний момент в Орловской области досрочную страховую пенсию получают 1657 женщин, воспитавших 5 и более детей.

Стоит напомнить, что пенсионное законодательство начало меняться с 1 января 2019 года. С этого момента многодетные матери получили право выйти на пенсию досрочно. Такая льгота появилась у женщин, родивших и воспитавших 3 или 4 детей. Раньше этим правом обладали исключительно матери 5 и более детей.