ПФР начал устанавливать ежемесячные выплаты инвалидам беззаявительно

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) с 28 июля текущего года назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме. То есть им больше не нужно подавать заявление на ее оформление лично. Территориальные органы Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно, — рассказали в пресс-службе ПФР.

Теперь выплата оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о назначении ЕДВ поступит в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следующим шагом по упрощению процесса оформления выплат и пенсий людям с инвалидностью. Специально созданный Федеральный реестр инвалидов является единым оператором информации, поставщиками которой выступают учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит дистанционное оформление пенсии по инвалидности. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать электронное заявление, все остальные сведения фонд получит из реестра. За прошлый год Пенсионный фонд назначил 1,1 млн выплат по сведениям ФРИ. Основную часть назначений (723 тыс.) составили ежемесячные денежные выплаты, а также страховая или государственная пенсия по инвалидности (388,5 тыс.).

Сама процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит заочно, исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Такой временный порядок был введен в связи с эпидемиологической ситуацией и действует с 1 марта до 1 октября 2020 года.

После того, как данные об инвалидности поступают в ФРИ, территориальный орган ПФР самостоятельно назначает гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидности, от человека требуется только заявление о предпочитаемом способе доставке пенсии, которое можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее ему были установлены выплаты по линии ПФР, заявление о доставке представлять не требуется.

Пенсионный фонд с апреля реализует меры, которые позволили дистанционно назначать пенсии и пособия, а также оказывать гражданам помощь в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать уже ранее назначенные выплаты. Работа по назначению Пенсионным фондом отдельных видов выплат в беззаявительном порядке будет продолжена.