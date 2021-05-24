ПФР напоминает о праве артистов на досрочную пенсию

Творческие работники, выступающие на сцене, вправе выйти на пенсию досрочно при соблюдении ряда условий, предусмотренных Федеральным законом «О страховых пенсиях».

Как поясняет Отделение ПФР по Орловской области, основным условием является наличие определенного стажа творческой деятельности. Его продолжительность может быть от 15 до 30 лет — в зависимости от характера творческой деятельности.

При стаже творческой работы не менее 15 лет досрочно на пенсию могут выйти артисты театров, гимнасты, циркачи.

При стаже не менее 20 лет — артисты балета, танцоры, клоуны, акробаты, солистки.

25 лет стажа — обязательное условие досрочной пенсии для исполнителей трюковых номеров, артистов ТЮЗов, кукловодов, солистов хоровых коллективов.

30 лет стажа требуется артистам хора профессиональных художественных коллективов, артистам драматических театров, достигшим возраста 55 — 60 лет либо вне зависимости от возраста с применением переходных положений, указанных в законе №400-ФЗ.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области напоминает, что в стаж творческой работы артистов театров и других театрально-зрелищных организаций также включается время их военной службы по специальности.