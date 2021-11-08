8 ноября 2021



ПФР напоминает орловчанам о праве на маткапитал для первенца

Право на материнский (семейный) капитал приобрели семьи, у которых первый ребенок рожден (усыновлен), начиная с 1 января 2020 года.

Как сообщает региональное Отделение ПФР, в Орловском регионе сертификаты на первенцев получили более 3 800 семей.

Начиная с 15 апреля 2020 года, данную меру поддержки семьи получают в беззаявительном порядке. Обращаться в ПФР не нужно, все необходимое Пенсионный фонд делает самостоятельно. Информация о выдаче сертификата поступает в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Материнский (семейный) капитал на первого ребенка с 1 января 2021 года составляет 483 881,83 рубля.

 

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Опубликовано 08 Ноя 2021 в 12:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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