ПФР напоминает орловчанам о праве на маткапитал для первенца

Право на материнский (семейный) капитал приобрели семьи, у которых первый ребенок рожден (усыновлен), начиная с 1 января 2020 года.

Как сообщает региональное Отделение ПФР, в Орловском регионе сертификаты на первенцев получили более 3 800 семей.

Начиная с 15 апреля 2020 года, данную меру поддержки семьи получают в беззаявительном порядке. Обращаться в ПФР не нужно, все необходимое Пенсионный фонд делает самостоятельно. Информация о выдаче сертификата поступает в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Материнский (семейный) капитал на первого ребенка с 1 января 2021 года составляет 483 881,83 рубля.