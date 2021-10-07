ПФР напомнил орловским педагогам о праве на досрочную пенсию

Право на досрочное пенсионное обеспечение сохраняется у учителей на основании списка должностей и учреждений и правил исчисления периодов работы, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781, напоминает Отделение ПФР по Орловской области.

Так, учителя и другие педагогические работники могут рассчитывать на досрочную пенсию при соблюдении следующих условий:

— 25 лет стажа в учреждениях образования и наличия определенного индивидуального пенсионного коэффициента;

— соответствия наименований должностей и учреждений, поименованных Списками должностей и учреждений, утвержденными Постановлением Правительства РФ №781 от 29.10.2002 года; Постановлением Правительства РФ №1067 от 22.09.1999 года; Постановлением Совмина РСФСР №463 от 06.09.1992 г.; Постановлением Совмина СССР № 1397 от 17.12.1959 г.

С 1 сентября 2000 года одним из условий досрочного пенсионного обеспечения является занятость работников на полную ставку.

Несмотря на то, что у педагогических работников сохраняется право выхода на досрочную пенсию, нужно учитывать, что исходя из общего увеличения общеустановленного пенсионного возраста, согласно Закону № 350-ФЗ от 03.10.2018, для данных граждан право выхода на досрочную пенсию в 2022 году возникает на 4 года позже, в 2023-ем и последующие годы — на 5 лет позже даты, на которую приобретен требуемый стаж.

Согласно статистическим данным, на территории Орловской области зарегистрировано 620 организаций и 15375 работников, занятых в профессиях и должностях, дающих право на досрочное пенсионное обеспечение.