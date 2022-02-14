14 февраля 2022



ПФР — об индексации ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

На 8,4% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,3 млн. россиян из числа федеральных льготников. Это инвалиды, ветераны, лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои труда Российской Федерации, а также некоторые другие категории граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% индексируется входящий в его состав набор социальных услуг. Право на него имеют все получатели ЕДВ, не отказавшиеся от полного набора социальных услуг либо от какой-либо конкретной услуги в пользу замены на денежную форму. Стоимость набора с 1 февраля 2022 года увеличилась на 101, 78 рубль и составила 1 313,44 рубля в месяц.

Лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1 011,64 рубля в месяц),

путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 156,50 рубля в месяц),

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 145,30 рубля в месяц), информирует пресс-служба регионального Отделения ПФР.

 

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Опубликовано 14 Фев 2022 в 14:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 234

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