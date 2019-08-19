19 августа 2019



ПФР — об ответственности за незаконное получение выплат

Гражданин, которому установлена ежемесячная денежная выплата за постоянное проживание (работу) на территории зоны радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, обязан безотлагательно извещать территориальный орган ПФР об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ЕДВ, а также влекущих прекращение ее выплаты.

Данное обязательство содержится в заявлении гражданина о назначении ЕДВ.

Отделение ПФР по Орловской области напоминает, что несообщение либо несвоевременное сообщение в территориальный орган ПФР об указанных выше обстоятельствах, влечет за собой ответственность, вплоть до уголовной, по части 1 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

 

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Опубликовано 19 Авг 2019 в 15:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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