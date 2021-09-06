ПФР: Орловчане должны определиться с набором соцуслуг до 1 октября

Федеральные льготники должны определиться с получением набора социальных услуг до 1 октября 2021 года.

Региональное отделение ПФР напоминает: федеральные льготники, имеющие право на получение набора социальных услуг (НСУ), вправе выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену НСУ деньгами как полностью, так и частично.

Заявление о форме получения НСУ (натуральной или денежной) достаточно подать один раз до 1 октября текущего года. После чего нет необходимости ежегодно подтверждать свое решение. Поданное заявление будет действовать, пока гражданин не изменит свой выбор.

Если право на НСУ у льготника появилось впервые и он желает получать НСУ в денежном эквиваленте, а также если гражданин желает изменить свой выбор, то обратиться с соответствующим заявлением необходимо в срок до 1 октября 2021 года.

Чтобы поменять порядок получения набора социальных услуг не нужно лично приходить в ПФР. Можно воспользоваться соответствующим сервисом в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда. Он позволяет подать заявление об отказе от получения набора социальных услуг, а также заявление о предоставлении или возобновлении предоставления набора социальных услуг или его части в электронном виде.

Если воспользоваться личным кабинетом нет возможности, то, как и прежде, по данному вопросу можно обратиться по предварительной записи непосредственно в Управление ПФР или многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг.

Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2021 года составляет 1211,66 рублей в месяц, в том числе:

933,25 руб. — на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами;

144,37 руб. — на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;

134,04 руб.- на бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.