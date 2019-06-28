ПФР предложил орловцам решать вопросы из дома

Большинство услуг ПФР, связанных с назначением, выплатой и доставкой пенсий и социальных выплат, персонифицированным учетом, формированием и оценкой пенсионных прав граждан, предоставлением средств материнского капитала и т.д. предоставляются гражданам в электронном виде. Электронный сервис «Личный кабинет гражданина» позволяет получить информацию о сформированных пенсионных правах, о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на его индивидуальном лицевом счете в ПФР. Это ключевые параметры, влияющие на размер будущей страховой пенсии. Также в «Личном кабинете гражданина» можно воспользоваться пенсионным калькулятором, который учитывает уже сформированные пенсионные права в пенсионных баллах и стаж.

Используя сервис «Личный кабинет гражданина», можно подать различные заявления на оказание государственных услуг ПФР. Важно, что такой способ обращения в ряде случаев делает необязательным личный визит гражданина в ПФР.

Количество услуг, предоставляемых Пенсионным фондом гражданам в электронном виде, постоянно растет. Ознакомиться со всем перечнем данных услуг можно на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru) Доступ к «Личному кабинету гражданина» есть у всех пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Подтвердить учетную запись в ЕСИА на территории Орловской области можно в Центрах обслуживания пользователей ЕСИА.

Гражданам, являющимся клиентами кредитных организаций ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф банк» и ПАО «Почта банк», доступна возможность создать, а при наличии подтвердить учетную запись Госуслуг онлайн в интернет — банках Сбербанк-Онлайн веб-версии и Тинькофф, а также интернет- и мобильном банке Почта Банк Онлайн. После проверки данных граждане получают Подтвержденную учетную запись без необходимости очного посещения отделения банка или Центра обслуживания. Для граждан, не зарегистрированных в ЕСИА, также доступен ряд услуг на сайте ПФР. Это запись на прием, направление обращения в ПФР, онлайн-консультирование, заказ справок и документов и т.д.

Кроме того, Пенсионный фонд разработал бесплатное мобильное приложение, доступное для платформ iOS и Android, которое дает возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в электронном сервисе «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru).