ПФР принимает только по предварительной записи

Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Орловской области напоминает, что приём граждан осуществляется только в исключительных случаях и по предварительной записи.

Записаться на приём можно на сайте ПФР или по телефону (4862) 72-92-36.

Клиентам рекомендуют приходить строго к назначенному времени, чтобы не ожидать приёма. Во время визита обязательно использовать средства индивидуальной защиты.

Напоминаем: большинство государственных услуг ПФР можно получить дистанционно через «Личный кабинет» на официальном сайте ПФР и Единый портал государственных и муниципальных услуг.