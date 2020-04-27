27 апреля 2020



ПФР принимает только по предварительной записи

Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Орловской области напоминает, что приём граждан осуществляется только в исключительных случаях и по предварительной записи.

Записаться на приём можно на сайте ПФР или по телефону (4862) 72-92-36.

Клиентам рекомендуют приходить строго к назначенному времени, чтобы не ожидать приёма. Во время визита обязательно использовать средства индивидуальной защиты.

Напоминаем: большинство государственных услуг ПФР можно получить дистанционно через «Личный кабинет» на официальном сайте ПФР и Единый портал государственных и муниципальных услуг.

 

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Опубликовано 27 Апр 2020 в 14:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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