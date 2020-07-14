ПФР продлил до конца июля упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат

Пенсионный фонд Российской Федерации продлил ряд временных мер, введенных с апреля по июнь 2020 г. из-за сложной эпидемиологической обстановки. Это сделано для того, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и принимать решения по их выплате. До конца июля ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты.

Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru и на портале Госуслуг. Доля таких обращений на сегодняшний день превысила 87%. По большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных, которые переданы работодателями в информационную систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате, данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при назначении пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы территориальных органов ПФР. Благодаря этому большинство пенсий с апреля по июль назначается удаленно и не требует личного визита в клиентскую службу.

Дистанционное назначение пенсии по телефону

Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, территориальные органы ПФР при наличии контактной информации связываются с ним по телефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению.

Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.

Назначение и продление пенсии инвалидам

Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, остальные сведения об инвалидности фонд получит из реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление. А это значит, дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично.

Продление выплаты пенсии по доверенности

По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До июля данный порядок приостановлен, и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию, благодаря этому выплата по доверенности продолжается даже по истечении годичного периода.

Продление выплат пенсионерам без прописки

Социальная пенсия лицам, у которых нет постоянного места жительства в России, выплачивается при условии ежегодного подтверждения постоянного проживания в РФ, путем подачи соответствующего заявления в Пенсионный фонд. Однако до конца июля Отделения ПФР продолжат выплачивать социальную пенсию. При этом ее получателям не нужно будет подтверждать свое место жительства.

Продление ежемесячной выплаты из материнского капитала

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского (семейного) капитала, в ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. В случае если период выплаты истекает до 1 октября, предоставление средств продлится автоматически.