ПФР продолжает прием заявлений на единовременную выплату

На 3 июня ПФР в Орловской области принял более 60 тысяч заявлений о единовременной выплате 10 тыс. рублей. Деньги получат родители более 82 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет. Абсолютное большинство заявлений уже одобрены, выплаты родителям начались 1 июня.

Согласно действующему регламенту, заявления рассматриваются в течение пяти рабочих дней, а средства перечисляются в течение трех рабочих дней, — пояснили в пресс-службе ПФР.

Если по прошествии восьми рабочих дней с момента подачи заявления семья не получила средства, родители могут направить обращение через электронный сервис Пенсионного фонда России online.pfrf.ru, специально разработанный и запущенный для информационной поддержки и консультирования по вопросам единовременной выплаты на детей. Регистрация на Портале госуслуг для подачи обращения не требуется.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда также размещены необходимые разъяснения о выплате, правила заполнения заявления и ответы на часто задаваемые вопросы.