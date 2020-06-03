3 июня 2020



ПФР продолжает прием заявлений на единовременную выплату

На 3 июня ПФР в Орловской области принял более 60 тысяч заявлений о единовременной выплате 10 тыс. рублей. Деньги получат родители более 82 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет. Абсолютное большинство заявлений уже одобрены, выплаты родителям начались 1 июня.

Согласно действующему регламенту, заявления рассматриваются в течение пяти рабочих дней, а средства перечисляются в течение трех рабочих дней, — пояснили в пресс-службе ПФР.

Если по прошествии восьми рабочих дней с момента подачи заявления семья не получила средства, родители могут направить обращение через электронный сервис Пенсионного фонда России online.pfrf.ru, специально разработанный и запущенный для информационной поддержки и консультирования по вопросам единовременной выплаты на детей. Регистрация на Портале госуслуг для подачи обращения не требуется.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда также размещены необходимые разъяснения о выплате, правила заполнения заявления и ответы на часто задаваемые вопросы.

 

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Опубликовано 03 Июн 2020 в 15:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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